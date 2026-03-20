Le dieron de alta al guitarrista de AC/DC Stevie Young

Causó preocupación ayer la internación del guitarrista de la icónica banda de rock AC/DC ‌Stevie Young, tras arribar de Chile y días antes de los shows que realizará en la Argentina, pero hoy fue dado de alta, luego de que los médicos chequearon los resultados de los estudios que le realizaron.

Stevie Young, el sobrino del histórico guitarrista Angus Young, se ‌encontraba realizando el ⁠tramo latinoamericano de la gira junto a AC/DC, que tiene previsto presentar tres ⁠conciertos en River Plate entre el 23 y el 31 de marzo y luego tres shows ​en la ​Ciudad de México en ​abril.

“Stevie Young no se ‌sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al ‌escenario el lunes”, indicó el ​comunicado que ayer compartió la productora que los trae al país.

Desde la producción de los conciertos de AC/CD se informó sobre la salud del guitarrista de la banda

La icónica banda australiana regresa al país en el marco del "Power Up Tour". Será el primer recital del grupo en la Argentina después de 16 años: la última visita fue en 2009, con tres noches en River que quedaron registradas en Live at River Plate (publicado en 2012). En esta nueva etapa, Brian Johnson vuelve como frontman tras su regreso a las giras; completan Angus y Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney.

Además, según se reconfirmó desde la productora, siguen en agenda los tres conciertos programados en Buenos Aires para el lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo, en el estadio de River Plate.

El show de AC/DC en Chile

Sus comienzos

AC/DC ofreció su primer show el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia. Desde entonces, se ha convertido en una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Su disco Back In Black es “el álbum más vendido de todos los tiempos por una banda” y “el tercer álbum más vendido por cualquier artista”, con más de 50 millones de copias y contando.

En 2003, AC/DC fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, y continúa llenando estadios, vendiendo millones de discos cada año y acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

AC/DC en 2015 John Raptis

Cómo llegar a River

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Metrobus Norte y las líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte.

Tren Mitre ramal Tigre - Estación Núñez.

Tren Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

Otro dato práctico es el horario: las puertas se suelen abrir dos horas y media antes, por lo que conviene llegar con margen y no esperar al último momento. Ese punto cobra más importancia en recitales de alta convocatoria como los de AC/DC, donde los accesos suelen concentrar mucha gente en una franja corta.

Como recomendación final, lo más conveniente es chequear el sector exacto de ingreso antes de salir, llevar la entrada ya activada en Quentro y definir con anticipación si se llegará por Puente Labruna, Libertador y Udaondo, Quinteros o Alcorta y Monroe. En un show con tres fechas agotadas, ese orden previo puede ahorrar bastante tiempo en la llegada.