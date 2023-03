Lindsay Lohan en problemas: publicidad encubierta y una multa que deberá pagar con una “selecta” lista de celebridades

escuchar

Su reciente matrimonio y el anuncio de que pronto serán tres en la familia no son las únicas novedades que aparecieron en la vida de Lindsay Lohan. La actriz fue una de las ocho celebridades demandadas este miércoles por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) tras haber hecho promoción de las criptomonedas TRX y BTT sin revelar que obtuvo una retribución monetaria por eso. De acuerdo al organismo, entre las personalidades que lo hicieron figuran, además de Lohan, el influencer y boxeador Jake Paul, los raperos Akon y Soulja Boy y los cantantes Ne-Yo y Austin Mahone. El regulador financiero estadounidense develó que seis de los famosos acordaron pagar una multa colectiva de 400.000 dólares para evitar que la demanda avance.

En febrero de 2021, Lohan publicó en su Twitter: “Bitcoin a la luna”, evidenciando su pasión por las criptomonedas. A ese mensaje le siguieron varios más en los que la artista profundizaba sobre las supuestas ventajas de la moneda alternativa. “Es el futuro sucediendo ahora”, escribió Lohan cuando intentaba promover la subasta de un NFT de su autoría. Poco después, la actriz de Juego de gemelas aseguró estar explorando la moneda TRX, promovida por el polémico empresario Justin Sun. “Superveloz y con cero comisiones”, destacó.

bitcoin to the moon 🚀 — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) February 10, 2021

La acción legal de la SEC indica que, en realidad, Lohan, además de los otros famosos señalados, recibió un pago de 10.000 dólares para promocionar la criptomoneda entre sus seguidores. Para cerrar el caso y limpiar su situación, la actriz fue forzada a devolver la misma cantidad de dinero al regulador. Además, deberá cubrir una multa de 30.000 dólares por su omisión a la hora de revelar que formaba parte de una campaña publicitaria.

Este es el último caso de una serie de medidas que fueron tomando las autoridades estadounidenses que buscan defender a los inversionistas de la publicidad engañosa vinculada a las divisas cibernéticas. En los últimos meses, el regulador ya presentó acciones legales similares en contra de Kim Kardashian, el músico DJ Khaled y los deportistas Paul Pierce y Floyd Mayweather . En aquella oportunidad, la influencer y el boxeador promovieron EthereumMax impulsando un aumento en su cotización que poco después se hundió.

En el caso que persigue la SEC en Nueva York, que argumenta que puede intervenir porque las criptomonedas son instrumentos de inversión, hay otro personaje en el ojo de la tormenta: Justin Sun. Sun es un empresario chino que impulsó a elevar el volumen de las transacciones de las monedas TRX y BTT. De acuerdo con las autoridades, los empleados de Sun subieron la cotización de las criptomonedas en 2018 y 2019 vendiendo y comprándolas ellos mismos. La SEC lo considera ahora la mente detrás de un esquema fraudulento.

Lejos de los escándalos

Tras años de ser perseguida por los fotógrafos y de figurar en las portadas de los tabloides debido a sus problemas personales -que durante un período desalentaron a las empresas aseguradoras a respaldarla, por sus ausencias crónicas de los sets de grabación, volviéndola virtualmente incontratable-, incluidos cinco ingresos a clínicas de rehabilitación por adicciones, Lohan se distanció progresivamente de la actuación a partir del comienzo de la década anterior.

La actriz se casó en el 2022 con el agente inmobiliario Bader Shammas, con quien vive desde hace un tiempo en la ciudad de Dubai

Su alejamiento de Hollywood la llevó a mudarse fuera de los Estados Unidos, principalmente se instaló en Europa y en Dubai. Desde entonces figuró en escasos proyectos, entre ellos el film independiente de Paul Schrader The Canyons (2013), la producción londinense de la obra teatral de David Mamet, Speed the Plow (2014) y un rol recurrente en la comedia televisiva británica Sick Note (2018). En 2019 protagonizó un reality de MTV titulado Lindsay Lohan’s Beach Club e integró el jurado de la versión australiana del concurso The Masked Singer, del que eventualmente fue despedida.

Sin embargo, hacia fines de 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en pausa al planeta, la actriz le confesó a los presentadores de CNN Anderson Cooper y Andy Cohen que quería “regresar a los Estados Unidos y volver a actuar en cámara” y así “recuperar la vida para la que trabajó tanto y compartirla con su familia y con la audiencia”.

