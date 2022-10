Lo que suena: Taylor Swift toma distancia de la manada del pop actual con su álbum Midnights

escuchar

Artista: Taylor Swift. Álbum: Midnights. Canciones: “Lavender Haze”, “Maroon”, “Anti-Hero”, “Snow On The Beach”, “You’re On Your Own, Kid”, “Midnight Rain”, “Question…?”, “Vigilante Shit”, “Bejeweled”, “Labyrinth”, “Karma”, “Sweet Nothing”, “Mastermind”. Discográfica: Universal Music. Nuestra opinión: bueno.

Si por disco conceptual se puede entender que la inspiración fueron 13 noches de insomnio ocurridas a lo largo de la vida de una artista, habrá que decir que Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift, lo es. Pero tranquilamente también se puede entender como una lista de canciones, en la era de las listas de canciones.

Casi que, pensar en lo conceptual de una producción planteada en los primeros años de la tercera década del siglo XXI, puede sonar un poco vintage. También hay que reconocer que la producción discográfica nació hace más de cien años en “modo” single, y esta podría ser una vuelta a sus inicios. Claro que, en aquel tiempo, los “discos” eran simples por una cuestión tecnológica, no porque así se quisiera publicarlos. Y también es cierto que algunos singles que hoy se lanzan terminan formando parte de una idea mayor, junto a otros temas que van a parar a un álbum. Como no todo es blanco o negro, el flamante Midnights puede ser entendido como cada uno lo desee.

Veamos algo del repertorio. “Lavender Haze” es su férrea decisión de ignorar rumores sobre la relación que hace seis años mantiene con su novio. “Anti-Hero” confiesa ciertos puntos de vista que podría tener una cantante de su talla dentro del gran mercado de la música. Una manera de volver al pueblo y mirar las cosas desde el paso del tiempo y con mucha ironía. Quizá haya introspección también en “Bejeweled”, pero en un tono totalmente distinto.

“Snow On The Beach” es una página aterciopelada, con Lana Del Rey como invitada. “You’re On Your Own, Kid” es una historia adolescente. “Midnight Rain” probablemente sea un link al título del disco, además del insomnio. “Question…?” es de esos temas pegadizos con futuro de hit, para tomar coraje en cuestiones del corazón. “Vigilante Shit” entra en la temática actual de empoderamiento y se inscribe en esas declamaciones mundiales (las que van del hip hop al trap) donde la protagonista tiene el poder sobre todo el resto. “Ella no empieza ningún lío, pero puede decirte como terminan/. No se pone triste, se venga./ Entonces, en los fines de semana, no se viste para sus amigos/ Últimamente, se ha vestido para la venganza”. Y tal vez haya en el medio alguna referencia tácita a astros de música.

En “Mastermind” es una tejedora de destinos, propios y ajenos. “Labyrinth” puede ser otra historia adolescente, pero escrita con la experiencia de alguien de 32. “Sweet Nothing” es una de las perlitas del disco, por la sencillez del relato y el pensamiento en una relación de pareja que ya lleva algunos años. Y es una referencia a la vida real, no solo por la mención de Wicklow Town, ciudad irlandesa donde pasó unas vacaciones con su novio, el actor Joe Alwyn, sino porque el muchacho en cuestión es el coautor de este tema detrás del seudónimo William Bowery.

Con sus elementos puestos en la balanza -su pop amigable y sereno, cierto dubstep a muy baja velocidad que sirve de telón (aunque no de estructura) de algunas canciones, y ese halo espacial de los sintetizadores omnipresentes- a favor del álbum habrá que decir que no sigue ninguno de los mandatos del pop actual que sí aceptan sin protestar muchos y muchas de sus colegas. El sonido de este álbum es homogéneo. Quizá se deba a que el coautor de la mayoría de los temas de Taylor es Jack Antonoff, cantante, compositor y productor de 38 años (además de integrante de varias bandas indie). Bajo su mando estuvo la producción de este álbum. Trabaja con la artista desde 2014 y con otras grandes figuras como Lorde, St. Vincent, Lana Del Rey, Carly Rae Jepsen.

Midnights no es como otras producciones en las que hay decenas de manos (una canción puede estar firmada por ocho personas). Aquí se nota el estilo compositivo de la dupla. Así trabaja Swift, como en el anterior, Folklore, producido y coestrito con Aaron Dessner. Por otro lado, eso puede jugar en contra porque en un recorrido de trece canciones –y si a esto se le suman las siete que lanzó en su edición deluxe llamada 3AM edition y que están en la misma línea- los terrenos sin alternaciones puede generar cierta monotonía, lo mismo que los paisajes geográficos.

