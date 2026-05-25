Relojes, joyas y dinero por US$2 millones: el botín obtenido en los EE.UU. por los ladrones chilenos detenidos por el robo a Del Potro

Bastián Jiménez Freraut, de 28 años, e Ignacio Zúñiga Cartés, de 21, tenían una orden de captura internacional emitida por la Justicia de los Estados Unidos. Eran buscados por una serie de robos en Tennessee, Tampa, Wisconsin, Cincinnati y Kansas, donde, junto con otros delincuentes, obtuvieron un botín superior a los 2 millones de dólares con robos a viviendas de deportistas de élite norteamericanos, entre ellos, Travis Kelce, estrella del fútbol americano y novio de la cantante Taylor Swift.

Antes de ser atrapados viajaron a la Argentina, donde ingresaron de forma ilegal y protagonizaron un atraco en la casa de la familia del extenista Juan Martín del Potro, en Tandil. Finalmente fueron atrapados el viernes pasado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en la terminal de ómnibus de Retiro. Estaban por subir a un micro y viajar a Misiones, posiblemente para cruzar después a Brasil o a Paraguay.

“Si bien seguramente sabían que eran buscados en los Estados Unidos, no imaginaron que había una circular roja subida a la base de Interpol [una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega]. Se confiaron y para abordar el ómnibus que los iba a llevar a Misiones presentaron sus documentos verdaderos. Inmediatamente quedaron detenidos”, dijo a LA NACION un detective que participó del operativo, a cargo de la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol y de la Comisaría Terminal de Ómnibus, ambas dependencias de la PFA.

El operativo en Retiro para detener a los dos sospechosos chilenos

Las circulares rojas fueron publicadas en la base de datos de Interpol en noviembre del año pasado, cuando los sospechosos ya no estaban en los Estados Unidos.

Según información oficial, la banda de la que formaron parte Jiménez Freraut y Zúñiga Cartés protagonizó robos a deportistas de élite en los Estados Unidos entre octubre de 2024 y enero de 2025.

“La noche del viernes pasado, personal de la División Prevención Delictiva Internacional del Departamento Interpol y de la Comisaría Terminal de Ómnibus, ambas dependencias de la PFA, realizaban un control en Retiro sobre la llegada y la salida de pasajeros extranjeros y se determinó que Jiménez Freraut y Zúñiga Cartés, que se estaban por subir a un micro, tenían una orden de captura internacional”, dijeron fuentes policiales.

Pocas horas después, el fiscal de Tandil José Marcos Eguzquiza le pidió información al Departamento Interpol sobre los sospechosos de nacionalidad chilena que habrían participado del robo en la casa de la familia Del Potro. Dos de los delincuentes buscados por el representante del Ministerio Público y por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires eran Jiménez Freraut y Zúñiga Cartés.

Además, desde Chile informaron que detectives de Interpol detuvieron a un tercer sospechoso buscado por la Justicia de los Estados Unidos: Pablo Zúñiga Cartés, de 24 años, que no tendría relación con el robo en la casa de la familia del tenista argentino.

El reloj que los delató

Según información oficial, en uno de los robos, ocurrido el 21 de octubre de 2024 en Tampa, Florida, los delincuentes chilenos se apoderaron de varias joyas, relojes de marca, un maletín de lujo y un arma de fuego. El botín ascendía a 167.000 dólares.

Los sospechosos buscados por la Justicia de los Estados Unidos

“Una orden de registro ejecutada sobre una cuenta de iCloud de Apple perteneciente a Zúniga Cartés reveló fotografías aéreas de la residencia donde se concretó el golpe. Las imágenes aéreas se tomaron aproximadamente tres días antes del robo”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

El 2 de noviembre de 2024 hubo otro robo en el que los ladrones se llevaron de una casa una caja fuerte que contenía varios relojes, joyas, objetos personales y dinero en efectivo, además de un maletín y bolsos de diseñador. El botín, en esa oportunidad, ascendió a casi 1,5 millones de dólares.

“En una foto tomada cerca de la escena del robo se puede ver a los sospechosos posando con los relojes que se llevaron”, contó una fuente de la investigación.

Los sospechosos, según la investigación en los Estados Unidos, alquilaron con una identidad falsa un auto en Florida y viajaron por diferentes estados para concretar los robos; después regresaron al punto de partida para devolver el vehículo.

Además de los dos ladrones atrapados en la terminal de Retiro, detectives de la Delegación Departamental (DDI) Azul de la policía bonaerense detuvieron a otros tres sospechosos por el robo en la casa de la familia Del Potro, dos chilenos y el otro, argentino.

Los detectives de la Policía Bonaerense identificaron a los sospechosos luego de detectar que el auto en el que llegaron y escaparon los ladrones, un Chevrolet Astra bordó, tenía una multa por una infracción de tránsito en la ciudad de Buenos Aires.

Cayó la banda que robó en la casa de Del Potro

“Se determinó que el conductor en el momento en que se labró la multa, el 14 de este mes [un día antes del robo en la casa de la familia Del Potro], era Ignacio Zúñiga Cartés, que estaba acompañado por un ciudadano argentino”, dijeron fuentes policiales. El ciudadano chileno multado dio como domicilio un inmueble ubicado en el barrio porteño de Almagro.

Con el avance de la investigación, detectives de la Policía Bonaerense determinaron que, después del robo en Tandil, los delincuentes cargaron combustible en una estación de servicio de Ayacucho y pagaron con una tarjeta de crédito y también contrataron un servicio de grúa.

“El auto en el que se movilizaban los ladrones fue llevado a un taller mecánico de la ciudad de Buenos Aires. Una vez que fueron identificados los sospechosos, la Justicia ordenó las detenciones”, dijeron fuentes de la Policía Bonaerense.