Los Auténticos Decadentes se confiesan: cómo es el nuevo BIOS Live que los tiene como protagonistas

Concebido como un spin-off del habitual formato que fue premiado con el Martín Fierro de Oro 2019 por el episodio de Luis Alberto Spinetta, el flamante BIOS Live continúa indagando en la trayectoria de los principales solistas y bandas de Latinoamérica, pero ahora a través de sus canciones más emblemáticas, interpretadas de manera cronológica en el contexto de un concierto en vivo y ante un selecto público. El primer show de esta nueva temporada tiene como protagonistas a Los Auténticos Decadentes.

En pleno festejo por sus 35 años de trayectoria y atravesando un gran momento, Cucho Parisi, Jorge Serrano y los suyos se adueñaron del teatro Gran Rex para desandar su historia frente a una nutrida cantidad de fans, de la mano de sus más icónicos temas y la conducción de Bebe Contepomi, una elección más que acertada dada la gran amistad que une a la banda con el periodista desde hace muchos años. Esto permitió que los recuerdos y las anécdotas fluyeran con una alta dosis de humor y de una manera natural, distendida y espontánea, como si estuvieran en el living de su casa.

Los Auténticos Decadentes en BIOS Live

Tras un comienzo bien arriba con una potente versión de “Somos”, la escala inicial del extenso derrotero decadente correspondió a “Loco (tu forma de ser)”, su primer hit, incluido en El milagro argentino, su álbum debut de 1989. La canción en cuestión fue el prólogo perfecto para que la banda se explayara acerca de sus orígenes, los primeros conciertos y la idea firme de contar desde el principio con más de un cantante y una formación numerosa, al estilo de Los Abuelos de la Nada y Los Fabulosos Cadillacs. “Nunca quisimos sonar como una banda de afuera”, sentenció Cucho en ese primer segmento, remarcando el espíritu absolutamente local que siempre los definió mientras diversas imágenes históricas se sucedían en una enorme pantalla que funcionó como telón de fondo.

Los sones candomberos de “Ya me da igual” trasladaron al grupo a 1991, año en que apareció ¡Supersónico!, segundo disco y con el que el grupo desembarca en la tevé, en las bailantas y en las discotecas. Mientras el público, y en particular la prensa especializada, todavía los observaba con un dejo de extrañeza dada su desprejuiciada fusión de estilos (ska, punk, murga, candombe, cumbia y baladas), algo no muy común en aquella época, sumado a una imagen decididamente colorida y alocada, los Decadentes sufren algunos cambios internos hasta lograr una formación más estable y definitiva. “Nos hicimos fuertes en la adversidad”, volvió a arremeter Parisi, como una manera de describir ese momento tan particular de la banda.

Los Auténticos Decadentes en BIOS Live

El viaje continuó su marcha con “Siga el baile”, su recordada colaboración con Alberto Castillo, y su apertura hacia una mayor popularidad de la mano de irresistibles hits como “La guitarra”, “Los piratas” (con jugosas anécdotas sobre su concepción y el sentido real de su letra) y “Besándote”, lo que les permitió acceder a sus primeras giras por el exterior y al reconocimiento tanto de pares (desde Gustavo Santaolalla hasta David Byrne) como de figuras muy queridas por el público, entre ellas Carlitos Balá, Juan Carlos Calabró y Guillermo Nimo.

1997 trajo el recuerdo del álbum Cualquiera puede cantar, su primera presentación en el mítico Estadio Obras; la experiencia de grabar Hoy trasnoche, en 2000 (“nuestro disco más musical”, en palabras de Martín “La Mosca” Lorenzo) y la era de la madurez alcanzada con Sigue tu camino, producción discográfica de 2003, de la que sonó en vivo “Un osito de peluche de Taiwán”, conformando uno de los momentos más vibrantes de la grabación.

Los Auténticos Decadentes en BIOS Live

Absolutamente consagrados en el país, a partir de 2004 Los Auténticos Decadentes comenzaron a ser solicitados cada vez con mayor frecuencia en los festivales más importantes del exterior, alcanzando un suceso resonante sobre todo en México, país al que visitan con asiduidad y que ellos consideran como su “segunda casa”.

Los compromisos y las giras internacionales se multiplicaron en la primera década del nuevo siglo y el tiempo para entrar a estudios a grabar nuevos discos empezó a escasear. De ahí que decidieron aprovechar su estadía en tierras aztecas para registrar en vivo, en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal, el álbum Hecho en México (2012), del que se desprende “No me importa el dinero”, otra de las canciones que sonaron en el Gran Rex para este especial televisivo producido por National Geographic.

Los Auténticos Decadentes en BIOS Live

En tanto, “Golpes en el corazón” seguida de “Y la banda sigue” signaron el epílogo de un concierto de “Los Deca” muy especial, emotivo y de carácter retrospectivo que Star+ emitirá durante el segundo semestre de 2022 junto a los de otros artistas de América Latina cuyos nombres pronto se irán develando.