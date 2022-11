Los mejores looks de los American Music Awards, la cantante más premiada y el emotivo tributo a Olivia Newton-John

escuchar

La entrega de los American Music Awards (AMA) que se realizó anoche en Los Ángeles celebró a leyendas de la industria musical como Lionel Richie, quién recibió un galardón a su trayectoria; homenajeó a queridas figuras que ya no están como Olivia Newton-John y confirmó que Taylor Swift es la protagonista indiscutida de la música norteamericana de 2022. Es que la cantante que acaba de lanzar su nuevo disco, Midnights, y cuya próxima gira revolucionó a sus fanáticos que colapsaron los sistemas de compra de entradas apenas se habilitó la preventa de tickets, se llevó el galardón más codiciado de los AMA: el de Artista del año. Pero no solo ese: Swift sumó seis estatuillas incluidas la de Álbum favorito de música pop por la nueva versión de su disco Red.

A diferencia de otros premios de la industria del entretenimiento, los ganadores de los American Music Awards resultan de la votación de los fanáticos y las nominaciones se designan según las cifras de venta de discos, de entradas de conciertos, streaming y presencia en los medios que mide la revista Billboard. Los AMA designan a los “favoritos” del público, a diferencia de otros galardones que suelen elegir a los mejores en sus rubros según los votos de los integrantes de la industria. Este año, entre los favoritos del público que resultaron ganadores estuvieron BTS en la categoría de grupo pop, los “casi argentinos” Coldplay como los artistas en gira favoritos, Harry Styles como solista pop masculino y canción pop (”As It Was”) y Dove Cameron, nueva artista favorita.

Ethan Torchio, Damiano David, Victoria De Angelis y Thomas Raggi de Maneskin, ganadores en la categoría Canción de rock favorita, por su tema "Beggin" VALERIE MACON - AFP

Al aceptar su premio, el primero de la noche, la actriz conocida por ser protagonista de Descendientes, la saga de telefilms de Disney, agradeció a sus fanáticos y aprovechó la oportunidad para solidarizarse con las víctimas de un tiroteo ocurrido el sábado en Colorado, en un bar de la comunidad gay en el que fueron asesinadas cinco personas y más de 25 resultaron heridas.

Dove Cameron, la primera ganadora de la noche LISA O'CONNOR - AFP

“Cada premio que vaya a recibir siempre será dedicado a la comunidad queer en su totalidad. Quiero recordarles a todos lo importante que es la visibilidad para este colectivo del que forma parte. Y a todos los que lo integran quiero recordarles que son amados y que hay un espacio para ustedes. Gracias por apoyarme y hacerme lugar. Yo los apoyo a ustedes también”, dijo la artista al recibir el primer galardón de la noche.

Lionel Richie, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Jimmie Allen, Melissa Etheridge, Ari Lennox, Muni Long, Dustin Lynch, Yola y Charlie Puth, en los American Music Awards Chris Pizzello - Invision

La emoción continuó cuando la ceremonia le dedicó un segmento a Olivia Newton-John en el que la cantante Pink interpretó “Hopelessly Devoted to you”, uno de los temas de la película musical Grease que popularizó la cantante australiana fallecida en agosto pasado tras largos años de combatir el cáncer de mama . Luego, en la última media hora de la fiesta, llegó el momento del reconocimiento para Lionel Richie, el artista elegido como el ícono de la entrega modelo 2022 de los AMA. Para celebrar la trayectoria del compositor y cantante, un ensamble de músicos encabezados por Stevie Wonder, Smokey Robinson y Charlie Puth interpretaron un popurrí de algunas de las canciones más reconocidas de Richie como “Easy,” “Say You, Say Me,” “Brick House,” y “We Are the World”.

Taylor Swift se quedó con el premio a Artista del año Chris Pizzello - Invision

Como la mayor ganadora de la noche con seis galardones en su haber, Swift aprovechó su tiempo en el escenario para agradecer a sus fanáticos que según ella la sorprendieron con el interés que mostraron por el relanzamiento de Red. “Ustedes, los fans, me dejaron claro que querían escuchar la música que hago. Ustedes me impulsaron y me di cuenta de que cuanta más música producía, más feliz me sentía. Así que les tengo que agradecer a los fanáticos por mi felicidad. Los quiero más de lo que puedo expresar”, dijo la cantante y compositora cuando subió al escenario para recibir el premio a la Artista del año, el más importante de la celebración.

Machine Gun Kelly, uno de los ganadores con un look al tono con su premio al rockero favorito Jordan Strauss - Invision

Charlie Puth en modo División Miami Jordan Strauss - Invision

Bebe Rexha, una cantante al rojo vivo LISA O'CONNOR - AFP

La brasileña Anitta, ganadora como Artista latina femenina favorita y un outfit que se robó todas las miradas LISA O'CONNOR - AFP

Entre los ganadores de la noche también estuvieron Beyoncé (artista femenina de R&B, álbum de R&B); Bad Bunny (artista latino favorito, álbum latino), Sebastián Yatra, quien recibió el premio a canción latina favorita por “Dos oruguitas”, el tema de la película de Disney Encanto, y Machine Gun Kelly, elegido como el artista de rock favorito del público.

Tras participar de los Latin Grammy, Roselyn Sanchez también dio el presente en los American Music Awards Jordan Strauss - Invision

La cantante Lauren Jauregui, en su llegada a los AMA Jordan Strauss - Invision

La cantante inglesa Ellie Goulding, elegante y sensual en su llegada a los premios del público Jordan Strauss - Invision

El histórico cantante soul Smokey Robinson, uno de los protagonistas de la noche Jordan Strauss - Invision

Kelly Rowland no quiso perderse los American Music Awards Jordan Strauss - Invision

Taylor Swift, la gran ganadora de la noche y favorita del público Jordan Strauss - Invision