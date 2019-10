Los memes y reacciones tras conocerse la grilla de artistas de Lollapalooza 2020

Luego de conocerse el lineup de los artistas de Lollapalooza, surgieron los memes Fuente: Reuters

Hoy se conoció la lista completa de los artistas que formarán parte de Lollapalooza Argentina 2020: Guns N'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefani encabezan la grilla de más de cien artistas. En las redes los usuarios expresan sus emociones encontradas por el line up y llueven los memes.

Esta es la primera vez que el evento tiene a dos mujeres como cabezas de cartel (Lana del Rey y Gwen Stefani). Muchas otras cantantes también tendrán su momento sobre el escenario: Kacey Musgraves, Rezz, Rita Ora, Charli XCX, King Princess, Hayley Kiyoko, Kali Uchis, LP , Amaia, Nathy Peluso, J Mena (Jimena Barón) y Fabiana Cantilo, entre muchas otras.

Las reacciones en las redes

Algunos usuarios cuentan que se sienten algo desilusionados por la propuesta de la próxima edición. Están los que se frustraron porque sus artistas preferidos no están en el lineup, y los que de la larga lista sólo les gustan unos pocos artistas. Paralelamente, muchos festejan con alegría el poder disfrutar de shows de figuras internacionales en nuestro país.

También hay un clima de festejo entre los fans del dragqueen y cantautor Pabllo Vittar -quien hizo una colaboración con Lali en su canción "Caliente"- y lo felicitan por su futura presentación.

Los memes

Una portada falsa de la grilla que crearon los usuarios se hizo viral rápidamente. En esta versión, agregaron nombres a la lista, como Mercedes Sosa, Thiago Messi, La Tigresa del Oriente, La casa de papel, entre muchos otros:

A su vez, muchos hacen chistes sobre el precio de las entradas. Las opiniones están divididas entre quienes piensan que el importe es elevado [ahora oscila entre los 4000 y los 8.250 pesos], y otros justifican la suma argumentando que hay tickets que salen más caros por dos horas de show de un sólo artista.

Tampoco faltan los fanáticos de otros artistas que brillan por su ausencia en la lista, y usan las redes sociales para manifestar su descontento. Por ejemplo, el fandom de Panic! at the Disco hizo lo suyo con divertidos gifs. Luego trascendió que la banda de rock estadounidense tiene otros compromisos internacionales en la misma fecha y por eso no estará en el Lolla.

Están hablando de llevar a Panic! At The Disco al Festival Estéreo Picnic y al Lollapalooza Brasil, que van a ser en abril del año que viene. Para el Lolla Argentina ya tienen fecha en Manchester y Londres (29 y 30 de marzo). pic.twitter.com/d5FtrhdZNj&- lollapaloozamania (@lollamania) October 23, 2018