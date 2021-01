Elton John es uno de los tantos músicos británicos que acusan a su gobierno por la forma que se negocia con la Unión Europea Fuente: RollingStone - Crédito: Rodrigo Alonso

En una carta publicada ayer en el diario The Times, más de 100 artistas afirman que el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que entró en vigencia el 1 de enero, tiene "un enorme agujero donde debería estar la prometida libre circulación para músicos''. Sir Elton John, Liam Gallagher, Sting, Brian May, Ed Sheeran, Roger Waters, Radiohead y Kim Wilde se encuentran entre los firmantes de la carta abierta, que culpa al gobierno de "haber fallado vergonzosamente" al negociar las reglas de viaje para los músicos del Reino Unido posteriores al Brexit. Los desacuerdos sobre cómo se está negociando la situación ya habían despertado el descontento público y de varias figuras claves de la música británica. Lejos de calmarse la situación, el malestar suma nuevos jugadores de peso.

La salida británica de la UE implica que los ciudadanos británicos ya no pueden vivir y trabajar libremente en el bloque de 27 países. Los turistas no necesitan visas para estancias de hasta 90 días y también se permiten algunos viajes cortos de negocios. Pero músicos y artistas no están incluidos en el acuerdo. Londres y Bruselas discrepan sobre quién tiene la culpa de esa omisión y se acusan mutuamente de rechazar un acuerdo para las giras artísticas. Según las nuevas normas, los artistas británicos deben cumplir distintas reglas en los 27 países de la UE, negociar visas para los músicos y obtener permisos para su equipo. Muchos dicen que los costes y los trámites burocráticos hacen imposible que los artistas británicos actúen en el continente, poniendo en peligro la posición del país como potencia cultural.

La carta abierta incluye al director de orquesta Sir Simon Rattle, los organizadores de Glastonbury Michael y Emily Eavis, los violinistas Nicola Benedetti y Sheku Kanneh-Mason, y a Judith Weir, la primera compositora mujer que fue nombrada Maestra de la Música de la Reina (un puesto oficial en la Casa Real). También ha firmado el cantante de The Who, Roger Daltrey, quien inicialmente había rechazado esta campaña de descontento.

LIam Gallagher es otro de los músicos que desde fin del año pasado viene advirtiendo las dificultades que enfrentan los músicos británicos en estos tiempos post-Brexit Crédito: MTV

En su carta abierta, los músicos señalaron que los nuevos gastos y trabas burocráticas harán "inviables muchas giras, especialmente para músicos jóvenes emergentes que ya están teniendo problemas para mantenerse a flote debido al veto a la música en directo por el Covid'. El legislador del Partido Nacional Escocés Pete Wishart, exmiembro del grupo de rock Runrig, dijo el martes en la Cámara de los Comunes que los músicos y artistas son "meros daños colaterales en la obsesión de este gobierno por acabar con la libertad de movimiento'' y controlar la inmigración una vez abandone la UE.

La ministra de Cultura, Caroline Dinenage, reconoció que la situación es "increíblemente decepcionante'', pero señaló que "la puerta está abierta" a conversaciones con la UE para buscar un acuerdo para los músicos. La ministra se resistió a las peticiones de la oposición de publicar los detalles de las propuestas que hizo Gran Bretaña durante las negociaciones, y que supuestamente rechazó la UE.

