María Becerra anuncia su segundo River: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

Después del gran anuncio de la semana pasada, con el que María Becerra no solo le contó al mundo que volvía a los escenarios sino que retornaba a River Plate después de los dos shows que dio en el Monumental en marzo de 2024, las entradas “volaron” y la producción decidió sumar una segunda fecha. Así, además del 12 de diciembre, “La nena de Argentina” también pisará el estadio de Núñez el 13 del mismo mes.

Las entradas para la fecha del 13 de diciembre saldrán a la venta este jueves 14, a las 13. Los tickets podrán ser adquiridos con todos los medios de pago y habrá seis cuotas sin interés para clientes de BBVA.

Cabe recordar que las entradas se venderán únicamente en el sitio oficial, en AllAccess. Es importante prestar atención cuando se busca en internet “dónde comprar las entradas...”, porque el buscador suele encontrar varios sitios de reventa, que muchas veces ubica en los primeros lugares, por encima del sitio oficial.

El precio de las entradas para este segundo show de María Becerra en River (será su cuarta vez en el Monumental, todo un récord para una cantante argentina) es el siguiente:

*Platea Sívori Centenario alta, $55.000

*Plateas San Martín y Belgrano alta lateral, $60.000

*Campo, $65.000

*Plateas San Martín y Belgrano alta central, $75.000

*Plateas San Martín y Belgrano media lateral, $80.000

*Plateas San Martín y Belgrano baja lateral, $90.000

*Plateas Sívori y Centenario media, $90.000

*Plateas San Martín y Belgrano media central, $95.000

*Plateas San Martín y Belgrano inferior lateral, $105.000

*Plateas San Martín y Belgrano baja central, $115.000

*Plateas San Martín y Belgrano inferior central, $125.000

*Pits (espacio delimitado más cercano al escenario), $300.000

*En todos los casos a estos precios se les debe sumar el cargo por servicio