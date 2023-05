Mariana Rosas, flamante directora del Coro Sinfónico de Londres: “El repertorio que veía por YouTube, ahora lo tocaremos juntos”

escuchar

“Era un sueño demasiado bueno como para ser cierto”, afirma Mariana Rosas cuando se la felicita por su reciente nombramiento como directora al frente del Coro Sinfónico de Londres (LSC, por sus siglas en inglés), la prestigiosa agrupación coral creada en 1966 con el fin de complementar el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Londres. Es la primera mujer en ser designada para este cargo, en el que sucederá a Simon Halsey, quien lo ocupó durante los últimos doce años.

Rosas trabaja junto al coro desde abril de 2022: había sido elegida como directora asociada junto a un grupo de otros directores mediante una votación realizada entre los propios integrantes del LSC. Halsey anunció que dejaba su cargo para pasar a ser director emérito y se abrían audiciones para sucederlo. Audiciones abiertas a las que se podía presentar cualquier persona. “Fue un proceso bastante largo, puesto que hubo muchas personas, tanto nacionales como extranjeras, concursando por el puesto. Sin excepción, tuvimos que presentar ideas y propuestas respecto al coro, hacer un ensayo con ellos a modo de audición y realizar una entrevista en la cual tenías que explicar tu visión para esta siguiente etapa. No fue hasta a fines de abril cuando me anunciaron que había sido seleccionada. Esto es más de lo que podía imaginar, no es solo el hecho de estar al frente de un coro con historia y gran prestigio, que trabaja con los mejores directores de orquesta del mundo, sino está la circunstancia de que estaré sucediendo a quien fue mi profesor y que fue la persona por la cual yo decidí venir a estudiar a Inglaterra”, explica.

El LSC está compuesto por 160 coreutas, con la particularidad que no son cantantes profesionales sino amateurs. Eso sí, todos apasionados por el canto coral, actividad en la que se manejan con el más alto nivel de excelencia. Sus actuaciones se realizan en el Barbican Centre junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y en el Royal Albert Hall como parte de los BBC Proms. También realizan giras y se presentan junto a los mejores directores, orquestas y solistas del mundo. “El grupo de coreutas está formado por personas de diversos orígenes y países, residentes en Londres, pero no necesariamente formados en la vida coral tradicional inglesa. Vivir en Londres no es una exigencia, pero al tener ensayos dos veces por semana, más los ensayos extras las semanas de concierto es casi necesario. Una de mis propuestas es precisamente generar puentes con los otros coros de jóvenes que hay en Londres para armar programas y proyectos en conjunto y expandir el público. También está la búsqueda de una identidad propia, esa que nos va a diferenciar de otros coros en esta nueva etapa. Será algo que vamos a tener que buscar y construir juntos”, dice Rosas.

Desde chica, Rosas supo que lo que quería hacer era cantar, pero al no tener la edad requerida tuvo primero que empezar estudiando piano en el Conservatorio de Banfield. Luego se ganó una beca para terminar los últimos años del secundario en Italia y allí descubrió su vocación. “Le propuse al director de música rearmar el coro del colegio puesto que el director había fallecido. Me autorizó con la condición de que yo fuese la que lo dirigiera. Recuerdo como si fuera hoy el primer día del ensayo, sentí instantáneamente que ese era mi lugar. Así que al volver a la Argentina me decidí a estudiar dirección coral. Estudié con Antonio Russo en lo que hoy es la UNA (Universidad Nacional de las Artes) y al terminar hice la diplomatura de Música Contemporánea en el Conservatorio Manuel de Falla. Luego, debido a que sentía que era necesario ocuparse de ciertas cosas me fui dedicando de a poco a la gestión cultural hasta que esa actividad pasó a ocupar casi todo mi tiempo y lo coral quedó relegado. Cuando me di cuenta de esto me propuse intentar en lograr ser directora a tiempo completo y con mucha suerte un director argentino radicado en Suiza me recomendó que estudiara con Halsey. Yo no lo conocía, pero descubrí que era toda una autoridad en lo que respecta coros sinfónicos y que tenía un Máster en la Universidad de Birmingham. Apliqué con una beca y fui aceptada. Así que en 2018 nos mudamos con mi esposo. El resto ha sido una sucesión de eventos maravillosos que me han traído hasta donde estoy”.

En Inglaterra, la actividad coral es una actividad muy importante a nivel social y se hace en muchos niveles, desde el profesional hasta múltiples organizaciones que hacen canto por placer. “Además de comenzar a dirigir el LSC a partir de agosto, para la temporada que comienza, está la circunstancia que es también la primera temporada con Antonio Pappano como director de la Orquesta Sinfónica de Londres. El primer proyecto sinfónico coral que tenemos juntos va a ser el Elías de Mendelssohn. Además, voy por seguir con otros proyectos: un coro femenino en Birmingham, mis clases de dirección en la universidad y el proyecto Warwick/ A Singing Town, mediante el cual buscamos recuperar la cultura del canto y así promover los beneficios de salud que trae. Tengo una sensación de que esto que me sucede es como salir a la cancha a jugar con la primera división. Tengo mucha ansiedad por aprender, por trabajar junto a todos estos directores y hacer todo ese repertorio increíble que antes veía por YoTtube. Ahora voy a estar allí junto a ellos,” concluye Rosas.

