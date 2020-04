Musicalizar la cuarentena: de Metallica en la Argentina a Tini en streaming

Como no podrá tocar este sábado en Argentina, Metallica compiló temas de viejos recitales en nuestro país Fuente: Archivo

La vida virtual es hoy la única alternativa en muchas partes del mundo y el entretenimiento resulta clave para pasar los días a medida que la cuarentena avanza. Y hay entretenimiento para todos los gustos y lo públicos; de Tini Stoessel a Metallica, la oferta es cada vez más abundante. Muchas veces (o cada vez más) esto sirve para colaborar con quienes luchan institucionalmente contra la pandemia de coronavirus.

Este domingo, a las 18, Tini hará un recital vía streaming desde su cuenta de Instagram para apoyar una acción solidaria junto a distintas empresas, con el fin de colaborar con la Cruz Roja Argentina.

"En épocas de aislamiento social, preventivo y obligatorio las redes facilitan el apoyo a causas sociales y movilizan a miles de personas que quieren colaborar con esta difícil situación", explicaron desde la producción de Tini.

A las 18 del domingo será el recital de Tini Stoessel por su cuenta de Instagram Crédito: Diego Spivacow / AFV

Por otro lado, casi como para conmemorar un aniversario de lo que no fue, el grupo Metallica, que este sábado debía tocar en la Argentina pero su show fue cancelado por obvias razones, decidió subir a Spotify un disco que compila temas de los anteriores conciertos del grupo en la Argentina , cuyas versiones nunca fueron publicadas, al menos oficialmente. Una manera de compensar a ese público que los esperaba para el show otoñal y tendrá que esperar hasta el final de la primavera, cuando la banda finalmente desembarque en estas tierras. El 4 de diciembre se hará el show en el Hipódromo de San Isidro.

"Saludos desde una distancia social segura... Metallica espera que ustedes y sus seres queridos estén haciendo lo mejor que puedan dadas las circunstancias actuales", decía el comunicado de Metallica. "Nuestros calendarios fueron marcados para nuestra sexta visita a Argentina desde 1993. En lugar de quedarse en casa sintiéndonos abrumados por no poder pasar la noche con todos ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revivir todo lo bueno de nuestras visitas anteriores. A partir de mañana (sábado), estará disponible una compilación en streaming. Las 18 canciones se tomaron de nuestras visitas a Argentina en los últimos 27 años y presentan algunas grabaciones de mesa de sonido de 1993 y 1999, recientemente desenterradas de la bóveda, así como algunas pistas remezcladas de 2010, 2014 y 2017".

Éste es el disco que armaron, con su estructura original y en inglés: "Hardwired" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 31st, 2017), "No Remorse" (Live in Cordoba, Argentina - January 24th, 2010), "Holier Than Thou" (Live in Cordoba, Argentina - January 24th, 2010), "Of Wolf and Man" (Live in Buenos Aires, Argentina - May 14th, 1999), "Fade to Black" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 30th, 2014), "Now That We're Dead" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 31st, 2017), "Fuel" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 29th, 2014), "The Unforgiven" (Live in Buenos Aires, Argentina - May 8th, 1993), "And Justice for All" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 29th, 2014), "Sad But True" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 29th, 2014), "Cyanide" (Live in Buenos Aires, Argentina - January 21st, 2010), "All Nightmare Long" (Live in Buenos Aires, Argentina - January 21st, 2010), "One" (Live in Buenos Aires, Argentina - January 22nd, 2010), "Master of Puppets" (Live in Cordoba, Argentina - January 24th, 2010), "Damage, Inc." (Live in Cordoba, Argentina - January 24th, 2010), "Creeping Death" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 30th, 2014), "Nothing Else Matters" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 31st, 2017), "Enter Sandman" (Live in Buenos Aires, Argentina - March 31st, 2017).