Super Bowl 2021: Miley Cyrus y un show para honrar a los trabajadores de salud

Miley Cyrus anunció que será una de las estrellas que se presentarán en el Super Bowl y lo hará frente a los trabajadores de la salud, los grandes héroes en la pandemia del coronavirus, que ya fueron vacunados. Así lo contó la cantante y también la cuenta oficial de la NFL (la liga estadounidense de fútbol americano).

"No puedo esperar a presentar mi show para los invitados de honor de la NFL antes del juego. trabajadores de la salud de Tampa y alrededores", escribió la artista. A principios de la semana, la NFL había confirmado que permitiría el acceso al juego a 22.000 personas (la mitad de la capacidad del estadio, decisión tomada por las medidas sanitarias en medio de la pandemia del coronavirus), y que entre ellas habría trabajadores de la salud de primera línea, quienes serían invitados especiales al evento deportivo (un total de 7.500). También que Cyrus, de 28 años, encabezaría la primera edición del TikTok Tailgate en el Super Bowl LV. La misma fue pensada para honrar, en esta oportunidad, a los trabajadores esenciales.

El evento se llevará a cabo este 7 de febrero y se podrá seguir en vivo en CBS en los Estados Unidos así como en la cuenta oficial de TikTok. Se cree que el espectáculo contará con actuaciones musicales sorpresa, apariciones especiales de invitados de la NFL, segmentos de cocina y más.

La artista, quien ya ha sido parte del evento deportivo en otras ediciones, fue elegida por la liga de fútbol americano para hacer su show en su evento más importante. Cyrus viene de lanzar Plastic Hearts, su último álbum, por lo que se estima que podría incluir en su setlist temas del mismo como "Midnight Sky", "Edge Of Midnight" y "Prisoner", aunque el repertorio es secreto. Lo que sí se sabe es que H.E.R. y la pareja formada por Eric Church y Jazmine Sullivan cantarán, respectivamente, "America The Beautiful" y el himno de los Estados Unidos.

The Weeknd, a cargo del medio tiempo

Otro de los confirmados como pata musical del encuentro que paraliza a los Estados Unidos y a buena parte del mundo es el canadiense The Weeknd, quien estará detrás del show de medio tiempo Pepsi Super Bowl. En 2020 fueron Shakira y Jennifer Lopez las caras visibles de este segmento. Después de un año de éxitos y de increíbles presentaciones en premiaciones (en los MTV Video Music Awards, en los American Music Awards y también en el Late Show de Stephen Colbert), el cantante llevará su disco After Hours a uno de los escenarios más grandes, el del estadio Raymond James en Tampa, Florida.

Sobre el show del canadiense se sabe poco. Es tradición del Super Bowl no revelar detalles de lo que se verá. Seguramente temas como "Blinding Lights", "In Your Eyes" y "Save Your Tears" serán parte del espectáculo, todos temas de su último y aclamado disco. Y también podrían aparecer canciones que cuentan con la simpatía de su público como "Can't Feel My Face," "Starboy" y " "Pray For Me".

Si bien no hay invitados confirmados, hay pistas. The Weeknd ha colaborado con Doja Cat, Maluma, Rosalía, Kendrick Lamar y Major Lazer en los últimos años. Por lo que no sería extraño que alguno de estos artistas se sume a su show que, prometen, será cuanto menos innovador. Otra de las intrigas que circulan alrededor del canadiense es cuál será su look. Basta pensar en sus últimas apariciones públicas en las que se lo vio con vendas, parches y hasta make up que simulaba moretones.

