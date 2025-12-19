Los jingles navideños más escuchados en Argentina y el impactante récord que rompió el país

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la ansiedad es total. Pese a que la gran mayoría de las personas reproducen los jingles navideños entre el 24 y el 25 de diciembre, algunos argentinos se adelantaron y reprodujeron estos cánticos mientras armaban el arbolito. A raíz de que Spotify registró el pico más alto de escuchas de estos hits el pasado 8 de diciembre, decidió adelantarse a la par de los suscriptores y compartir el ranking.

Según reveló la aplicación, el Día de la Inmaculada Concepción -la festividad católica que conmemora que la Virgen María fue concebida sin pecado original-, que da inicio de la temporada navideña con tradiciones como el armado del árbol, fue la fecha en la que aquellas piezas melódicas tuvieron 1.955.106 reproducciones.

En ese sentido, te traemos el top ten de lo que más escuchan los argentinos en estas fechas especiales.

Top 10 de canciones navideñas argentinas más escuchadas en el país

1. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms, María Becerra

Aunque Bobby Helms falleció en 1997, esta versión lanzada a finales de 2024 es posible gracias a la tecnología de edición de audio. Se trata de un remix oficial autorizado por el patrimonio de Helms, donde se mantiene la grabación original de su voz y se integran los versos nuevos de María Becerra.

2. “Navidad” – Bandalos Chinos, Miranda!

Aunque la versión con Bandalos Chinos salió a finales de 2022, la canción original fue lanzada por Miranda! en su icónico álbum Sin Restricciones (2004), el mismo disco de “Don” y “El Profe”. En ese entonces, era una de las baladas más queridas y “ocultas” de la banda.

3. “Misa Criolla: Credo (Chacarera Trunca)” – Ariel Ramírez, Mercedes Sosa

Esta canción se lanzó en Argentina en 1999 y fue una declaración de fe monumental que fusiona la liturgia católica con la fuerza del bombo y el ritmo santiagueño de la chacarera trunca.

4. “Noche de Paz” – Sumo

Se grabó en 1986 para el disco Llegando los monos. Es una versión “punk-reggae” del clásico de Navidad, pero con el sello inconfundible de Luca Prodan.

5. “Navidad” – Miranda!

Salió en octubre de 2004 como parte de Sin Restricciones, el álbum que los consagró masivamente y que definió el sonido del electro pop de esa década. A diferencia de la versión con Bandalos Chinos (que es más elegante y suave), esta es más “dosmilera“.

6. “Navidad” – Airbag

Es la versión más rockera y nostálgica de la lista. Airbag lanzó este tema en su álbum Una hora a Tokyo (2008), que marcó el momento en que dejaron atrás el pop-punk adolescente para abrazar un sonido de hard rock clásico.

7. “Navidad / Año Nuevo” – 18 Kilates, Yarit

Aunque la letra tiene un tinte de nostalgia y desamor, la base musical es 100% bailable, diseñada para sonar en los parlantes de las fiestas de fin de año. Su lanzamiento fue el 5 de diciembre de este año y no tardó en convertirse en un hit.

8. “Navidad” – Autos Robados

Es una canción introspectiva y melancólica, ya que fue lanzada en diciembre de 2020, en un contexto donde el sentimiento de distancia y las fiestas atípicas estaban muy a flor de piel.

9. “Especial de Navidad” (En Vivo) – DesaKTa2

Este especial fue lanzado en diciembre de 2023. Se convirtió rápidamente en un favorito para las playlists de Fin de año en Argentina, porque resume esa alegría cordobesa de celebrar con amigos y familia.

10. “La Navidad de Luis” – León Gieco

Escrita por un joven León Gieco en 1972 (lanzada en su álbum debut de 1973), es una obra que rompe con la idea del festejo comercial para poner el foco en la desigualdad.

Top 10 de las canciones navideñas más escuchadas en Argentina (artistas locales e internacionales)

1. “Snowman” – Sia

Se trata de una de las canciones navideñas más virales y queridas de los últimos años. Lanzada originalmente en 2017 en su álbum Everyday Is Christmas, logró lo que pocos temas modernos consiguen: convertirse en un estándar que suena en todo el mundo cada diciembre.

2. “Last Christmas” – Wham!

Esta es, posiblemente, la canción de Navidad más famosa de la historia del pop moderno. Lanzada en 1984, fue escrita, cantada y producida íntegramente por el legendario George Michael.

3. “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

Lanzada en 1994, esta canción no es solo un hit; es un fenómeno económico y cultural que prácticamente marca el inicio de la temporada navideña en todo el mundo cada vez que empieza a sonar.

4. “White Christmas” – Bing Crosby, V (BTS)

Es una canción de Navidad que junta a dos cantantes de épocas muy distintas: Bing Crosby (el “abuelo” de las canciones navideñas de hace 80 años) y V de BTS (la estrella de pop más famosa de hoy). Para llevarlo a cabo usaron tecnología para unir la grabación vieja de Bing con la voz nueva de V.

6. “’tis the damn season” – Taylor Swift

Se trata de la preferida de los que pasan una Navidad con el corazón roto o con mucha nostalgia. Salió en 2020 en el álbum Evermore y cuenta la historia de una chica que vuelve a su pueblo natal por las fiestas. Allí se reencuentra con un viejo amor y, aunque sabe que no tienen futuro y que ella se irá de nuevo, deciden estar juntos solo por ese fin de semana.

7. “Christmas Kids” – Roar

Es una canción indie-pop inspirada en la historia real y oscura del productor Phil Spector. Habla sobre el control y el encierro que sufrió su esposa, Ronnie. Lanzada en 2010, es viral por su sonido nostálgico.

9. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

Se trata de un clásico de 1957 que nunca pasa de moda, el mismo que fue reversionado por María Becerra en 2024.

10. “Santa Tell Me” – Ariana Grande

Lanzada en 2014, es la canción que consolidó a Ariana Grande como una de las voces fundamentales de la Navidad actual.