Miranda! en Ferro: cómo ver el show de este domingo en vivo por streaming

Este fin de semana se podrá ver el show de Miranda! por streaming y TV. Esto es ideal para quienes no consiguieron sus entradas y quieren experimentar el recital lleno de pop y colores en vivo. Como cierre del año y de su gira internacional Nuevo Hotel Miranda!, la banda liderada por Ale Sergi y Julieta Gattas tienen planeadas cinco fechas en el estadio del Club Ferro Carril Oeste, en Caballito. Las primeras dos, que se dan el 22 y 23 de noviembre, ya están agotadas.

Nuevo Hotel Miranda!

Además de pasar por los éxitos de su larga trayectoria, la propuesta de Miranda! con esta nueva gira es presentar su nuevo trabajo de estudio. Es una continuación de Hotel Miranda!, un álbum de remixes de algunas de sus canciones más conocidas junto a destacados artistas como Lali Espósito, Chano Moreno Charpentier, Emilia Mernes, María Becerra y FMK, entre otros. Ellos participaron de la reversión de algunos de esos temas, lo que puso de nuevo a la dupla de Sergi y Gattas entre los más escuchados y hasta se ganaron el Premio Gardel de Oro en 2024.

Con este nuevo álbum, decidieron hacer colaboraciones con artistas, pero con canciones nuevas. Una de las más conocidas es “Me Gusta” con Tini Stoessel; pero también trabajaron con Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Vicentico y Fito Páez.

Este fue un año de muchas sorpresas para Miranda!. El dúo formaron parte de la última edición de La Voz Argentina como jurados junto a Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra. En ese marco, cantaron una versión a capella de uno de sus temas: “Tu misterioso alguien”, lanzado en 2009. Fue tal la repercusión que tuvo esta versión en sus seguidores y la audiencia del reality de canto, que esta volvió a trepar en las listas de las canciones más escuchadas del año. Además, hicieron una reversión de esta en versión cuarteto con su compañero en el jurado, Luck Ra.

La versión de Dua Lipa de "Tu misterioso alguien"

Pero no quedó solo ahí. En su paso por la Argentina, Dua Lipa cantó esta misma canción en su segundo show en River, lo que causó una mezcla de sorpresa y felicidad entre los presentes. “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, señaló la banda en comentario para una publicación donde se ve a la cantante de “Hodini” y “Training Season” entonando su tema. En ese sentido, la banda pop exclamó a través de sus redes sociales, arrobando a la cuenta de Dua Lipa: “En shock total”.

Miranda! en Ferro: cómo ver el show en vivo

Flow transmite en vivo el show de Miranda! en Ferro Instagram

La transmisión en vivo del show de Miranda! en Ferro está a cargo de Flow, que lo emitirá el domingo 23 de noviembre.

1 Streaming y TV

Cabe recordar que solo podrán acceder a esta emisión los usuarios que tienen contratado este servicio de cable, con o sin decodificador. Ellos pueden seguir el recital en directo tanto por TV como en otros dispositivos por streaming.

Para ello, solo hace falta sintonizar el canal 605 a partir de las 21 por la aplicación o mismo con el decodificador. Luego, se podrá revivir el recital una vez terminado, puesto que después estará disponible entre los contenidos de Flow, como suele ocurrir con otros shows que transmite la empresa.