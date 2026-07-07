Guillermo Francella y Adrián Suar, por primera vez juntos en el cine

El cine argentino sumará en 2027 uno de sus estrenos más esperados: Un funeral y medio, la primera película coprotagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar. La comedia marcará el debut de una dupla largamente esperada por el público al reunir por primera vez a dos de las figuras más populares y convocantes de la industria nacional.

Con el rodaje ya finalizado, el film comienza la etapa de posproducción con la mira puesta en su estreno en marzo del año que viene. Con dirección a cargo de Ariel Winograd y guion adaptado por Fernando Castets, la historia parte de una despedida familiar que termina convirtiéndose en un caos.

Finalizó el rodaje de Un funeral y medio, la primera película coprotagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar Raquel Flotta Prensa & Comunicaciones

La trama sigue a una familia disfuncional que intenta darle el último adiós a su patriarca, pero una sucesión de hechos inesperados transforma el funeral en una jornada fuera de control. En el relato, viejos conflictos familiares resurgen, aparecen alucinaciones y un misterioso desconocido irrumpe dispuesto a revelar un secreto largamente guardado. El resultado es una comedia negra donde los personajes deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

Uno de los principales atractivos del proyecto es el esperado encuentro entre Francella y Suar en la gran pantalla. Si bien ambos construyeron exitosas carreras y compartieron distintos proyectos como productores y colegas (como la serie televisiva De carne somos, a fines de los 80), esta será la primera vez que encabecen juntos una película como protagonistas.

El film también reúne en su elenco a Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo.

La producción de la película está a cargo de Francella y Luis Scalella y para Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International. El equipo técnico se completa con Hugo Lauria como director de producción, Emiliano Alfonsín como jefe de producción y Felipe Hoya como asistente de dirección.

Tras anunciar el final del rodaje, la compañía Buena Vista International, encargada de la distribución del film, compartió imágenes del backstage, en las que se puede ver a Francella y a Suar junto a gran parte del elenco durante algunas pausas de la filmación, ofreciendo los primeros vistazos del detrás de escena. “Después de muchos años de que sí, que no, nos pudimos juntar”, comparte Suar en el clip.

El regreso de Winograd a la comedia

Con Un funeral y medio, Ariel Winograd vuelve a la comedia. “Los argentinos somos muy divertidos. Tenemos mucho humor y también un poco de cinismo. No tenemos que ser tan literales”, reflexionó el director a mediados del año pasado en una entrevista con LA NACION tras el estreno de la serie Menem, en la que defendía las cualidades del género como una herramienta a la hora de contar historias complejas.

Ariel Winograd, director de la serie Menem

En esa misma conversación, el realizador sostuvo que disfruta de llevar al espectador “a un viaje” desde la ficción. “¿Quién dijo que hay un solo lenguaje para contar una historia?”, mencionaba en relación a la mezcla de géneros y las distintas formas de narrar.