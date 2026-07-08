Mundial 2026: de Madonna y Shakira a Coldplay y Justin Bieber, todos los artistas del show del medio tiempo de la final

Justin Bieber será uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial del Fútbol 2026 junto a Madonna, Shakira y BTS.

“Fútbol, ​​música e impacto social se unirán en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey", dice un comunicado oficial, que además suma varios nombres a ese staff estelar: “Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22 con Coldplay también se presentarán”.

Ya se han recaudado más de 50 millones de dólares, incluyendo 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se donará para apoyar proyectos sociales en todo el mundo.

Gustavo Dudamel

“Justin Bieber se une a Madonna, Shakira y BTS como cabezas de cartel, reuniendo a algunos de los artistas más importantes del mundo para una celebración histórica que fusiona deporte, música e impacto global. Burna Boy -cuyo éxito mundial “Dai Dai” con Shakira continúa dominando las listas de popularidad en todo el mundo-, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22 con Coldplay también se unirán y desempeñarán un papel clave para transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo. Mientras el mundo se une para el partido de fútbol más importante de la historia en el New York New Jersey Stadium, este innovador espectáculo, comisariado por Chris Martin de Coldplay, celebrará el fútbol, ​​la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trascienda el pitido final".

La producción general está siendo realizada por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. En un breve video que anuncia a los artistas, Chris Martin, de Coldplay, revela el elenco estelar y afirma que el espectáculo se centrará en la unión y que todos están invitados.

El espectáculo apoyará al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo. Ya se han recaudado más de 50 millones de dólares, y el impulso continúa creciendo.

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ningún otro evento. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, declaró Justin Bieber.

Chris Martin estará presente en el show del entretiempo

“La Copa Mundial es uno de los pocos momentos que realmente une al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me honra formar parte”, añadió Burna Boy.

Además, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets también formarán parte del espectáculo.