Murió Brent Hinds, exguitarrista de la banda de heavy metal Mastodon, en un accidente con su moto

El exguitarrista y uno de los fundadores de la banda de heavy metal Mastodon, Brent Hinds, murió ayer por la noche tras un accidente con su moto en Atlanta, Estados Unidos. Desde la banda expresaron su pesar y pidieron privacidad en este difícil momento.

Ocurrió a las 23.55 en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, reportó el medio local Atlanta News First. Hinds manejaba una moto Harley Davidson cuando una camioneta BMW se cruzó en su camino. El conductor no cedió el paso al girar en la intersección y provocó la colisión. La oficina del médico forense del condado de Fulton confirmó la muerte.

Miembros de la formación actual de Mastodon despidieron al músico desde las redes sociales de la banda. “Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor... anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas”, lamentaron.

Hinds durante su tiempo en Mastodon

Y cerraron: “Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles. Descansa en paz, Brent".

Hinds tenía 51 años y fue uno de los fundadores de la banda nacida en Atlanta en el 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. La formación se mantuvo intacta por los siguientes 25 años, hasta que en marzo de este año decidieron ir por caminos separados.

Aunque esa fue la declaración inicial de la banda, en meses posteriores a su salida Hinds aseguró que la separación no fue una decisión mutua ni amistosa. Había tomado relevancia en redes sociales en el último momento por referirse a Mastodon como “una banda de mier... con gente horrible”. Además, había criticado en particular a Sanders y Daylor, diciendo que todo lo que cantaban en el estudio estaba manipulado con autotune porque eran “incapaces de cantar afinados”.

Tenía 51 años Instagram (@bhinds)

Tras su salida, trabajó con varias bandas como Fiend Without a Face, West End Motel y Dirty B & The Boys. El guitarrista tenía organizada una gira por Europa, que se llevaría a cabo en noviembre y diciembre. Iba a pasar por Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca.

Mastodon es una de las bandas más influyentes del metal y posee varios de los álbumes más definitorios del metal progresivo del siglo XXI, incluyendo Leviathan, Blood Mountain y Crack the Skye. Hinds fue fundamental para el desarrollo del sonido de la banda, con sus voces ásperas y su guitarra vivaz. Había venido a la Argentina en 2023 durante el Mega Monster Tour, junto con Gojira. Fue la última vez que Hinds tocó en el país.

La muerte de Hinds impacta en un año difícil para los fanáticos del heavy metal, donde murieron varias figuras del género. La pérdida más destacada fue la de Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath y uno de los músicos considerados como los creadores del metal pesado.

Diversos músicos despidieron al guitarrista. “Esto me dejó sin aliento. Descanse en paz el gran Brent Hinds”, escribió William DuVall, actual cantante de Alice in Chains.

“Estamos muy entristecidos después de escuchar que Brent Hinds falleció. Él era verdaderamente único en su especie y siempre fue una alegría conocerlo en los festivales de vez en cuando y ser testigo de su sonrisa, su energía y su increíble talento. Descansa en paz, Brent. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, publicaron desde la banda italiana de metal alternativo Lacuna Coil.

La banda australiana King Parrot lamentó su muerte: “Es tan triste enterarnos de la muerte de este talento inmensamente único, humano increíble y de todos lados un hombre que siempre nos apoyaba y acogía cuando teníamos la oportunidad de pasar el rato. ¡Te vamos a extrañar. Nuestro set esta noche será en tu honor, hermano".