Austin Butler recordó el fuerte episodio que vivió en un avión y que lo dejó con ceguera temporal

Austin Butler está en uno de sus mejores momentos profesionales: el actor y cantante estadounidense consolidó su carrera en Hollywood tras su destacada actuación en Elvis (2022) y desde ese momento no paró: en el 2023 protagonizó El club de los vándalos, un año después formó parte de la serie Masters of the Air y fue el villano perfecto de Dune: parte dos y este año compartió el elenco de Eddington con grandes figuras de la industria. Sin embargo, no todo fue perfecto: en plena vorágine pensó que se moría. “Sentí como si me estuvieran chupando la vida del cuerpo”, describió.

Butler habló de las consecuencias físicas que atravesó gracias a la presión del trabajo VALERY HACHE - AFP

En medio de la gira promocional por su flamante película, Caught Stealing, el actor de 34 años fue la portada de la revista Men’s Health. En la extensa nota que le concedió al medio, recordó que mientras volaba rumbo a la filmación de El club de los vándalos experimentó un ataque de ceguera temporal que lo hizo sentir muy cerca de la muerte.

Butler repasó que se despertó en el avión con una terrible migraña justo en el momento del aterrizaje. “Sentí como si me estuvieran chupando la vida del cuerpo”, graficó. “De repente tuve una sensación de euforia y realmente pensé que me estaba muriendo”, agregó. En ese momento, Butler explicó que perdió la visión durante varios minutos. Luego, de a poco, todo volvió a la normalidad y su día continuó sin sobresaltos: continuó trabajando y pasó todo el día en el set. ¿Qué le sucedió en el avión? Para el actor, se trató de un efecto secundario por la falta de sueño.

Austin Butler aprendió a equilibrar el trábajo y su salud ALFREDO ESTRELLA - AFP

Esa no fue la única vez que Butler experimentó problemas de salud por el trabajo, y admitió que en sus inicios creyó que para ser actor era necesario poner el cuerpo sin miramientos. “Durante mucho tiempo, sentí que tenía que ser un proceso tortuoso y que saldría del otro lado roto”, compartió sobre el período en el que ignoró los síntomas del agotamiento.

Además de las migrañas y de aquella ceguera temporal, el joven actor recordó que luego de darle vida a Elvis pasó una semana en el hospital como consecuencia de un dolor similar al de la apendicitis y que lidió con un dolor en el pie que duró meses después de su gira de prensa para Dune: parte dos.

Austin Butler durante la premiere de Dune: parte dos FREDERIC J. BROWN - AFP

El cambio de postura -y de hábitos- le generaron un gran alivio a Butler, y llegaron a su vida gracias a los consejos de varios colegas de trayectoria. Con el tiempo aprendió a equilibrar el trabajo y la salud y se dio cuenta de que no necesitaba sacrificar uno por el otro. Una de las actrices que más lo contuvo fue Laura Dern. “Ella me está ayudando cada vez más a ver que puedes salir del otro lado, y tal vez partes de ti se han curado, sintetizado y metabolizado”, dijo Butler sobre su colega y mentora. “Puede ser terapéutico de cierta forma”, completó.

“No tenés que destruir la luz” reflexionó, a modo de cierre, el actor. Luego contó que si bien bajó la velocidad, descansa más y se da el tiempo para recuperarse mantiene el mismo nivel de compromiso con sus roles.

El gesto de Tom Hanks para “salvar” su salud mental

Austin Butler, el Elvis (2022) de Baz Luhrmann Gentileza Warner Bros. Pictures

Ponerse en la piel de Elvis para Austin Butler fue un gran desafío. Enfrascado en la piel del músico, Butler le dio vida a un personaje atormentado en medio de un meteórico ascenso hacia el éxito. En ese mismo film, Tom Hanks compuso al Coronel Parker, el histórico mánager de Presley. Y atento a la complejidad de esa actuación, y las consecuencias emocionales que podrían implicarle no soltar ese rol, Hanks decidió darle una mano a su joven colega.

En el 2023, en una entrevista con The Times of London, Butler reveló de qué forma quiso ayudarlo el protagonista de Náufrago: “Hanks me dijo que me había sumergido de manera tan profunda en Elvis, que por el bien de mi salud mental, sería inteligente meterme de lleno en mi siguiente proyecto. Me dijo que si bajaba los brazos, podía tener consecuencias emocionales, y me contó que estaba a punto de producir algo”.

De esa manera, Tom Hanks lo llevó a trabajar a una nueva serie titulada Masters of the Air, que produjo junto a Steven Spielberg. Se trata del título que completa la trilogía de miniseries ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, y que de momento está integrada por Band of Brothers y The Pacific.