La China Suárez y un posteo enigmático el día que hubiera cumplido un año de noviazgo con Rusherking

María Eugenia la “China” Suárez expuso a través de las redes sociales la profunda tristeza que le dio la separación con Rusherking este 24 de mayo, cuando la relación cumpliría su primer año. Sin embargo, todo se trató del nuevo material musical que lanzó en su carrera como solista.

Este miércoles, la cantante sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta a su expareja Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking.

El posteo de la "China" Suárez en su cuenta de Instagram Instagram: @sangrejaponesa

“Desaniversario 24-05″, dice la imagen que posteó la actriz con el prefijo “des” tachado y un fondo blanco.

El misterio se adueñó de sus seguidoras que le llenaron de mensajes con buenas vibras en la caja de comentarios. “China suelta esa fecha. Lo pisado, ya pasado esta. Tú mantente soltera. Es lo mejor porque disfrutas de tu misma. Tú no necesitas a nadie para estar completa”, le escribió una fanática.

No obstante, otra salió a defenderla de todos los consejos que recibió. “¡Dejen de decirle qué hacer! ¡Dejen de decirle que suelte o que ya pasó! ¡Dejen de meterse en su vida!”, introdujo una usuaria y luego remató: “Es irritante ver cómo se meten en todo o como le dicen qué hacer o decir. Y cuando no lo hace, otros se lo inventan. No parecen fans, parecen secaovarios”.

Sin embargo, esta incógnita se develó a las pocas horas cuando la “China” Suárez compartió un videoclip en formato de Instagram con la canción “Desaniversario”.

“Me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta que tan solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo de mí, pero a cambio solo recibí este desaniversario”, dice un fragmento de la canción.

En el videoclip se ve a la actriz disfrutando de diferentes momentos sola: en un restaurante, arriba de un yate e incluso de una torta con bengalas encendidas en clara referencia al festejo de un aniversario.

La publicación superó los 160 mil likes en la red social. Muchos fanáticos celebraron el adelanto de su nueva canción y la alentaron.

“Algunos desaniversarios son lo mejor que nos puede ocurrir”, “Qué linda canción, se siente que esta vez de verdad fue amor y se siente agradecida y feliz de haberlo vivido y sentido. Siempre dicen que del desamor nacen las mejores canciones”, “Necesito escuchar esta canción completa. Me muero de emoción verte sacando temas solita, qué orgullo tengo de vos”, fueron algunos de los mensajes de aliento.

En sus historias de Instagram, la cantante le agradeció al equipo de trabajo que la ayudó a filmar el videoclip. Cabe señalar que la pareja, que nació a comienzos del 2022 entre rumores de encuentros a escondidas, finalizó en abril de este año.

En los medios se intuyó que la decisión fue tomada por el joven cantante y esta información fue confimada por el periodista Juan Etchegoyen, quien explicó: “Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro. Él tomó la decisión de separarse de ella”.

