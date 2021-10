Murió la comunicadora Teresa “Tenchi” Oddino

Teresa “Tenchi” Oddino, comunicadora, conductora y productora, murió el domingo a la madrugada luego de una larga batalla contra el cáncer, según pudo confirmar LA NACION. Tenchi tenía 52 años.

La comunicadora falleció rodeada de su sobrino y de sus amigos, “a quienes ella eligió especialmente y quienes la acompañaron en este último tramo”, le confió una de sus mejores amigas a este medio.

Oddino será despedida mañana “en el lugar donde celebró su último cumpleaños”, le contó dicha amiga a LA NACION. “Ella nos llamaba sus ‘amigos arcoíris”, añadió, y contó que Tenchi era una persona muy especial que denominaba a las cosas por su nombre. “Ella hablaba de cáncer como ‘can...ser, puedo ser’”, recordó su amiga en diálogo con este medio, a quien Oddino le concedió en septiembre una cálida entrevista.

"Liberar" - Tenchi Oddino

Antes de que se conociera “Liberar”, el primer tema de El ojo del alma, el proyecto cuya recaudación estaba destinada al Instituto Alexander Fleming, la flamante autora brindó detalles sobre su nueva vida y se explayó acerca de su intención de ayudar para devolver un poco de todo lo que cosechó. “Mi mirada era llevar luz y ayuda a Fleming desde la vibración y siento que hoy [después de la pandemia] es algo mucho más grande porque no menciono al cáncer. Siento que es un mensaje que aplica para cualquier desafío, aunque la ayuda sí va para Fleming”, expresaba.

En noviembre de 2017, en un control ginecológico, a Oddino le descubrieron cáncer de mama y, más tarde, metástasis en tórax, hígado y columna. Desde ese momento, la exproductora musical comenzó a trabajar cotidianamente en integrar sus conocimientos alternativos a la medicina convencional, y a escribir con la colaboración de las melodías de Ale Kurz, de El Bordo. De este modo surgieron sus canciones. Germán Daffunchio, de Las Pelotas, fue quien inicialmente le propuso que escribiera. “Vos escribí y mándame”, le dijo el cantante quien la alentaba en ese nuevo recorrido. “En un momento cuando estaba terminando la quimio, me junté con una amiga de una editorial para ver qué podía hacer y no me vibraba y ella fue la que me dijo que escuchaba esas letras con música. ‘Son canciones’”, remarcó.

Tenchi Oddino habló con LA NACION hace menos de un mes sobre su proyecto musical

De esa forma, el proyecto comenzó a cobrar forma y en la actualidad está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales. ”Lo llamé a Alberto Moles, de Popart y le dije: `Quiero hacer un proyecto con esto´ y me dijo que contara con ellos. Después cuando el Fleming cumplió 25 años, me eligieron para aparecer en el libro como representación de todos los pacientes y me pidieron que escriba algo. También me invitaron al escenario para hablar. Cuando me bajé, se hizo un silencio y veía a todos emocionados”, recordaba Oddino en diálogo con LA NACION, en el que también destacó cómo todos esos amigos que había hecho a lo largo de su vida personal y profesional siempre estuvieron ahí para apoyarla. “Cuando le conté a Ale [Kurz] lo que me pasaba y quería transmitir entendió perfecto: las melodías que creaba describían cada sentimiento, cada emoción (...) No me había dado cuenta de todo lo que había construido. Que venga Yamila Cafrune a tocarme la guitarra a mi casa, a cantarme; Richard Coleman, Kevin Johansen, Ricardo Tapia de La Mississippi...”, mencionaba.

Tres meses antes de su entrevista con este medio, Tenchi había terminado su último tratamiento y se sentía muy feliz por lo que estaba concibiendo, al punto tal de describir a El ojo del alma como una manera de tirar “una buena” al universo.

Con la colaboración de Dolores Moreno