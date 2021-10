El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron y dos polémicas inclinaron la balanza

El sábado se entabló un nuevo round por el rating del prime time. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con sus respectivos ciclos para liderar en los números: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe. Sin embargo, solo uno despuntó.

Los números

Kusnetzoff se impuso en esta batalla, con un “punto de encuentro” muy candente, en el que se generaron dos debates que le sumaron audiencia con un común denominador. La presencia de Ivana Nadal y sus cruces con Pamela David y con el propio Andy inclinaron la balanza hacia PH. Su conductor hizo 9.2 puntos de rating promedio, mientras que Viale obtuvo 6.7 puntos, subiendo su marca de la semana previa. En cuanto a los picos, Andy logró uno de 10.5, marca idéntica a la del sábado pasado, y Juana logró uno de 7.7, también superior al de la emisión del sábado 9.

Los invitados

En el ciclo de Telefe estuvieron de invitados Pamela David, el cantante y freestyler Lit Killah, el actor Mario Pasik, la modelo y presentadora Ivana Nadal y el exfutbolista José Chatruc.

En el programa de eltrece, Juana Viale recibió a la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich; al periodista secretario de redacción de LA NACION Pablo Sirvén; al historietista Nik, quien habló sobre el altercado sucedido con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y al periodista experto en análisis económico Damián Di Pace.

El fuerte cruce entre Pamela David e Ivana Nadal

Uno de los momentos más tensos de PH: Podemos Hablar se generó cuando Ivana Nadal habló sobre su consumo recreativo de marihuana. “Yo la banco la verdad. Seé que está ahí en tramiterío el tema de la legalidad”, expresó en un comienzo. “Por supuesto es una droga, ¿No? Pero así como estoy un poco en duda de un montón de cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, siento que es una planta que no tiene nada. Agarrás una planta así y te la fumás, no me parece tan grave”, aseguró, ante la mirada de David, quien no pudo evitar sumarse a la charla dado que el tema la toca de cerca: la conductora perdió a su hermano Franco, quien se suicidó tras una dura batalla contra sus adicciones.

“Durante muchos años me acompañaron muchas otras familias en centros de rehabilitación que son muchísimos y no alcanzan y la gran mayoría comenzó con el juego de ‘total la marihuana no hace nada’”, expresó David. “Lo que no quiero hacer es que en televisión se haga apología de algo que te puede estar quemando, porque estás jugando con fuego. Ni se les ocurra”, concluyó la conductora, no sin antes decirle a Nadal que no necesitaba ser secundada por ella. “No te pregunté si coincidías. Dejame dar un mensaje al menos y después podes no estar de acuerdo”, dijo tajante.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media