Las fotos de Laurita Fernández y Nicolás Cabré tras sus románticas vacaciones en El Calafate

Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya no ocultan ante las cámaras su flamante reconciliación. La pareja pudo ser vista llegando al aeropuerto tras unos días de relax en El Calafate, hacia donde viajaron juntos.

Si bien el actor es más reacio a mostrar en redes sociales su cotidianidad, la popularidad de Fernández sí se retroalimenta con su actividad en Instagram, donde la bailarina, actriz y conductora mostró algunas postales de la escapada romántica en cuestión, como la de su visita al glaciar Perito Moreno y los momentos de descanso en la pileta del hotel. En una de las Stories que Fernández subió a las redes se lo veía a Cabré a su lado.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández, a la vuelta de sus vacaciones Gerardo Viercovich

En su regreso, los flashes captaron su arribo al aeropuerto, los abrazos mientras aguardaban las valijas y la caminata de Cabré hacia la salida mientras su novia daba una nota a un medio. Lejos de querer alejarse de las cámaras, a ambos se los notó muy relajados.

En junio, Laurita confirmaba su separación de Cabré en plena promoción del programa que condujo por la pantalla de eltrece, El club de las divorciadas. Fernández le concedió una entrevista radial a Catalina Dlugi por La Once Diez, en la que reflexionó sobre su relación con el actor. “Lo intentamos y no va más. Por más que duela y cuando no hay algo puntual que lo detone es mucho más difícil. Es una decisión que uno posterga. Terminó todo súper bien pero no va más”, contaba y añadía: “Él me despertó las ganas de ser madre, con él imaginé un montón de aspectos que no había pensado”.

Nicolás Cabré, a los abrazos con Laurita Gerardo Viercovich

Tres meses después de dichas declaraciones, Fernández y Cabré fueron fotografiados cenando juntos, y la exconductora de Cantando 2020 confirmó que se estaban dando una nueva oportunidad. En diálogo con Ángel De Brito, Laurita habló al respecto. “Estoy en un momento de ‘vamos viendo’. Es real, es así. Es que con tranquilidad, vamos viendo”, a lo que De Brito volvió a preguntar: “¿Es más sí que no?”. “Vamos viendo”, insistió ella. Y sumó: “Viste que yo arranqué el programa separada. Ahora lo termino en un ‘vamos viendo’. Te digo que tiene un balance positivo todo este ciclo”, revelaba Fernández en la última emisión del ciclo que la tuvo como conductora.

Cabré, con barbijo y valija en mano, luego de pasar unos días con Fernández en El Calafate Gerardo Viercovich

“La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex”, reveló a su vez el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) en su programa de espectáculos.