Murió Scott "Mac" Davis, el creador de varios éxitos de Elvis Presley

Las composiciones de Mac Davis fueron interpretadas por el rey del rock and roll y por varias estrellas de la música country

Detrás de temas como "In the ghetto" y "A little less conversation", que se hicieron populares en la voz de Elvis Presley, hubo un creador llamado Scott "Mac" Davis, reconocido en el ambiente de la música country. El compositor de esos hits falleció este martes, según informó su representante, luego de una cirugía cardiovascular a la que había sido sometido en Nashville. Tenía 78 años.

Además de Elvis, muchos otros artistas grabaron sus canciones, incluso algunos muy famosos productores y Djs de este siglo. De Kenny Rogers, Dolly Parton (dos referentes del country), Glen Campbell, Tom Jones y Johnny Cash hasta el DJ sueco Avicii, también fallecido hace unos años, se valieron de sus creaciones.

Davis había nacido en Lubbock, Texas, el 21 de enero de 1942. Además de escribir temas para varios artistas de fama internacional, desarrolló una carrera como intérprete y actor. Si bien durante la década del setenta estuvo concentrado en la música, pronto amplió sus horizontes en la pantalla: a partir de 1981 realizó dos temporadas de su propio programa televisivo para la NBC, The Mac Davis Show.

Sus comienzos habían sido en la década del sesenta, no como músico, pero dentro de compañías discográficas. Su mudanza de Texas a California le permitió hacerse conocido como compositor. Bobby Goldsboro y Kenny Rogers, dos músicos que alternaron el country con el pop fueron de los primeros que se interesaron en sus canciones. Luego llegó Elvis y un éxito que se multiplicó: el tema "In the ghetto" fue grabado por más de 170 artistas.

Davis también incursionó en el cine. En 1979 se lo vio en North Dallas Forty, y tiempo después en Cheaper To Keep Her y The Sting II. Ya en este siglo se lo vio en Dolly Parton's Heartstrings (Netflix, 2019), una serie de ocho episodios con historias surgidas a partir de canciones. También incursionó en el terreno de la música electrónica, con el tema "Addicted to you", junto al productor Avicii, y en "Black and Blue".

