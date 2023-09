escuchar

Cuando a finales de 2021 Nahiara Muchico (Nashy Nashai) recibió un mail en su casilla de spam supo que eso podía significar dos cosas: un virus en su computadora o la oportunidad de su vida. Afortunadamente, el destino decidió que ocurriera lo segundo.

“Nashy” - apodo que le pertenece desde que tiene memoria- creció en Villa Soldati, en un hogar donde la música siempre estuvo presente a través de distintos géneros y como una pasión compartida por toda su familia. Desde Marc Anthony hasta Celia Cruz, Charly García y Tina Turner, todo el tiempo sonaban los CD que compraban en la feria del barrio. Si bien las influencias eran varias, recuerda exactamente el momento en que se dio cuenta que ese era el camino que deseaba seguir: un día a los nueve años se emocionó perdidamente mirando un show de Michael Jackson y le dijo a su mamá que eso era lo que quería hacer.

Desde muy temprana edad comenzó a formarse artísticamente, primero en canto y percusión y luego en comedia musical y danza, a través de talleres barriales y cuando su mamá tenía la posibilidad de costearle algunas clases. Poco a poco fue abriéndose camino participando en festivales como Ciudad Emergente, La noche de los museos y la obra teatral El Arrebato, que fue parte del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y mediante la cual empezó a tener un acercamiento a la cultura del rap y el hip hop.

A sus 16 años comenzó a componer y producir sus primeros temas junto a su amigo Elián- siempre con los recursos que tenía a su alcance- y así construirse como profesional, ya con su nombre artístico Nashy Nashai. Con todas esas experiencias fue que en 2021 decidió participar en el concurso de Rap Digital, una iniciativa de Unicef, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Asociación Civil Faro Digital, que incentiva a jóvenes de todo el país a crear una canción de rap de autoría propia para promover la concientización sobre diferentes problemáticas.

En diálogo con LA NACION, la artista habló sobre su paso por el certamen -del que se consagró ganadora- y todas las experiencias que llegaron luego: “Me acuerdo que me costó mucho mandar mi video, de hecho lo mandé cuando extendieron la fecha porque no me sentía cómoda con mi composición, más que nada porque si bien yo conocía lo que era el rap, era muy nueva dentro de la cultura y eso me generaba cierta inseguridad”. Nashy contó, además, que otro de los desafíos fue la temática sobre la que tuvo que expresarse - la violencia y la falta de empatía en redes sociales-, ya que si bien se basó en una vivencia personal de bullying que sufrió en el pasado, no era algo sobre lo cual solía escribir en sus canciones y le daba miedo hablar de algo tan sensible.

Sin embargo, encontró la forma de animarse a participar y atravesar ese proceso creativo de la mejor manera. “Rap Digital me ayudó muchísimo en lo profesional porque me animé a hacer lo que me gusta. A mí me gustaba rapear pero sentía que no sabía hacerlo y tenía miedo de que me dijeran que lo hacía mal. Después de eso empecé a llevarlo a mi gusto, desbloqueó esa parte mía en lo artístico y en todas las experiencias que vinieron después. Aprendí a disfrutarlo y me dio el impulso de permitirme hacer lo que quería”, comentó.

Durante ese mismo año, varios allegados le enviaron información sobre un casting abierto de Netflix para ser parte de La Firma, un talent show con la propuesta de descubrir a la nueva estrella global del género urbano que se realizaría por primera vez y que contaría con figuras como Nicki Nicole, Rauw Alejandro, Tainy, Yandel y Lex Borrero como jurados. Con mucha desconfianza decidió llenar el formulario y dejar que las cosas tomaran el rumbo que tuviesen que tomar. Después de un tiempo de incertidumbre, finalmente llegó el mail que confirmaba su futura participación en el programa y un viaje a Miami que la embarcaría en el concurso.

El reality representó un nuevo reto en su carrera, en el que tuvo que atravesar diferentes etapas y desafíos para poner a prueba su disciplina y creatividad, escribiendo canciones junto a grandes productores de la industria y presentándolas en vivo para ser evaluadas por el panel. “Sentía que tenía muy poca posibilidad de quedar porque participaba gente de toda Latinoamérica y Estados Unidos y de repente estaba allá representando a mi país. Yo, que venía de Soldati, probando suerte en la música con el ¨puchito´ de plata que me ganaba en el laburo y el tiempo que tenía fuera de la facultad. Trataba de decirme y repetirme: ‘estoy viajando por mi música’. Más allá de lo que ocurriera, todo lo que estaba pasando era mérito mío y eso nadie me lo iba a poder sacar nunca”, se sinceró Nashy.

Frente a todos los posibles pronósticos que se había imaginado, resultó ganadora una vez más y se aseguró un contrato discográfico con NEON16, sello con el cual ya se encuentra grabando nueva música que, según adelantó, mostrará una “versión nueva y evolucionada” de ella como artista.

Este año la vuelve a encontrar con el certamen de Rap Digital, pero esta vez en el papel de madrina junto al rapero G Sony, con quien cumple el rol de acompañar y guiar a los participantes en cuáles son las temáticas de esta quinta edición - grooming, ciberbullying, violencia de género digital y cuidado de la privacidad en Internet - y cómo se podría abordar cada una en una canción.

El concurso invita a chicos de entre 12 y 21 años a grabar un video de entre 30 segundos y un minuto con un rap de autoría propia, y subirlo a www.rap-digital.com. Se seleccionarán aquellos temas que mejor fusionen el género con las problemáticas propuestas y quien gane podrá grabar su creación de forma profesional. Así es como Rap Digital abre la posibilidad de que miles de jóvenes puedan mostrar su talento, dar a conocer su obra y comenzar a profesionalizar sus carreras artísticas.

“Quedé impactada cuando recibí la propuesta, es una locura un día estar compitiendo y ahora estar del otro lado. Es un orgullo para mí ser parte y poder ayudar con esto que me parece un proyecto súper lindo y necesario, porque además de poder darte a conocer, es la oportunidad de mostrar tu mensaje, y nada mejor que hacerlo con algo que ayude a la sociedad”, expresó la artista.

A Nashy todavía le quedan sueños pendientes, tales como hacer colaboraciones con otros artistas, hacer giras por distintos lugares y llenar grandes espacios con sus shows, pero sabe que, a su tiempo, todo llegará: “Todas estas experiencias me hicieron crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Me dieron mucha más seguridad en lo que hago, hoy disfruto mucho más ir al estudio. También me pusieron los pies en la tierra, me dieron un panorama y me hicieron entender un montón de cosas del mundo. Me pone feliz pensar en la persona y la artista en la que me convertí y en la que sé que me voy a convertir más adelante, porque siempre se sigue aprendiendo”.

