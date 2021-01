Manuela Parajuá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 15:05

Hubo un tiempo en que Natalia Oreiro se sintió incómoda con su lugar como cantante. Ella se define a sí misma como "una actriz que canta" y ver que la música le estaba quitando energía para desarrollar su verdadera pasión como intérprete le estaba pesando. Fiel a sí misma, decidió no sacar más discos en un momento en el que su carrera musical estaba en pleno auge.

Casi 20 años después de Turmalina (2002), el último disco que lanzó como solita, Oreiro vuelve a elegir hacer música y, en una entrevista íntima con LA NACION, anticipa que este año saldrán a la luz nuevos temas suyos, en colaboración con otros artistas. El primero se conocerá este mes, por lo que el 2021 comienza regalándole al Río de la Plata melodías nuevas de una de sus máximas referentes.

Siguiendo este mismo deseo, la uruguaya sorprendió este viernes por la mañana a los turistas que estaban en Mar del Plata. A las 7.45, apareció en el parador "Playa Movistar" y, sencilla, desde su reposera, deslumbró a los madrugadores junto a su amiga, la artista Lucy Patané, que la acompañó con la guitarra para hacer una versión acústica de su tema favorita: "Que digan lo que quieran", y otra de "Clavícula", de Patané.

Natalia Oreiro sorprendió en Mar del Plata, junto a Lucy Patané, con un show espontáneo en la playa 03:54

"Fue espontáneo. Fuimos muy temprano para que no haya mucha gente, porque en estos momentos hay que cuidarse un montón, pero los poquitos que estaban se re coparon", dijo al celebrar que pudo volver a tocar con público después de tanto tiempo. Esta vez, junto a una artista que solía ser parte de su banda y que ahora tiene brillo propio.

Este concepto de "que digan lo que quieran" refleja mucho de su personalidad. Recientemente, en una entrevista con Jey Mammon, y en medio de la polémica alrededor de la Sputnik V, dijo sólida: "Si hay que darse la vacuna, me doy la rusa, sin dudarlo". La declaración, claro, rebotó mucho en los medios.

-Con Rusia tenés un vínculo muy especial, ¿cuál crees que es el mayor mito o prejuicio que tienen los argentinos sobre los rusos?

-Una de las cosas que me puso más contenta del documental Nasha Natasha (que se estrenó el año pasado en Netflix y que lleva ese nombre porque traducido significa "nuestra Natalia", como le dicen en aquel país) era cuando la gente se acercaba y me decía "pero entonces los rusos no son fríos", y la verdad es que no lo son para nada. Tengo una relación con ellos de más de 20 años y a veces para uno es difícil expresar lo que siente con palabras cuando tiene que ver con las emociones, pero es un vínculo que me ayudó a crecer. Tiene que ver con el origen, la infancia y los sueños.

Para Natalia mucho del prejuicio que hay en torno a Rusia radica en "las películas yanquis, donde los rusos siempre eran los malos". Por eso, resalta cuán importante es que cada país alimente su industria nacional para que no se creen falsos prejuicios. "Yo les tengo mucho cariño. Tienen una historia de resiliencia enorme y es una nación super fuerte donde las mujeres pelearon a la par de los hombres. Se dice que son áridos, pero sus novelas son muy sentimentales. Entiendo que el prejuicio que se tiene con ellos no tiene que ver con la Argentina, sino con este lado del mundo, donde por la distancia o por no entender el idioma, uno no los conoce tanto, pero quizás somos más afines con ellos que con muchos otros países".

Pese a que muchos creen que es muy difícil (por no decir imposible) comunicarse "de igual a igual" con un país tan lejano, Natalia logró llegarle a la comunidad rusa de tal manera que hoy cantan, en español: "Soy del Río de la Plata / Corazón latino / Soy bien candombera". Algo impensado tiempo atrás cuando le sugirieron que cantara en inglés para conquistar el mercado internacional. "No entendía por qué tenía que hacer algo que no tenía que ver conmigo y que era lo que hacía un montón de gente; preferí intentar que les guste en español".

Ante el poco convencimiento que tenía la compañía discográfica respecto a su apuesta, ella -junto una joven que trabajaba allí- viajó 15 días a Europa con una valija llena de discos ("cuando todavía había discos", resalta entre risas) para promocionar su música, especialmente en el este, donde no había ni discográficas. "Funcionó tanto que terminaron abriendo las compañías allá y ese vínculo nunca dejó de existir".

Comprometida con lo que cree, la actriz no duda en alzar la voz ante sus convicciones, incluso si eso conlleva riesgos. Por eso, en el 2018, en medio del Mundial que se desarrolló en Rusia, cuando los ojos del mundo estaban posados en ese país que oprime a la comunidad LGBTQ+, ella le plantó bandera a Vladimir Putin y salió en los medios con un buzo que lucía el arcoíris que representa a este colectivo, osadía que ya había hecho en otras ocasiones, pero que esta vez sonó más fuerte por el contexto internacional.

-¿El público ruso se abre con vos y te cuenta lo que siente, por ejemplo, aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTQ+?

-Lo que hice en el Mundial lo hice super consciente, sabiendo que era un aporte a la comunidad, de la que además me siento parte. No de ahora, sino de siempre. De hecho en las visuales que uso en mi show, siempre hay una bandera. La imagen es tan clara que es una forma de tomar partido y voz. Siempre lo han tomado bien y yo nunca tuve miedo de hacerlo. Uno tiene que ser respetuoso del país al que va, pero creo que tiene que llevar siempre su manera de pensar y de expresarse a donde sea que vaya, y yo no voy a cambiar eso. Creo que es parte del cariño que me tienen, porque me conocieron a través de un personaje ("La Cholito", en la telenovela de 1998 Muñeca Brava), pero después me conocieron a mí.

