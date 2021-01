La confesión de Natalia Oreiro: ¿qué dijo sobre la vacuna rusa?

Natalia Oreiro se confesó con Jey Mamón. Dio su parecer sobre la vacuna rusa y admitió que no le gustaba la letra de uno de sus primeros hits Crédito: Instagram

Ayer por la noche, Natalia Oreiro fue una de las primeras invitadas de Los Mammones, el programa estilo late night de Jey Mammón, producido por Jotax, que hizo su debut este lunes en la pantalla de América.

Sentada en el estudio, la artista se animó a un ping-pong de preguntas y respuestas, con el fin de determinar si era más argentina que uruguaya, y realizó una sorpresiva confesión sobre uno de sus más grandes hits musicales. Dispuesta a responder cada una de las preguntas del conductor, no dudó cuando Mammón le preguntó si se aplicaría la vacuna rusa, la Sputnik V. "¡Sí! Si hay que darse la vacuna, me doy la rusa, sin dudarlo", disparó la cantante y actriz, ídola del pueblo en ruso.

"Que sí, que sí fue mi primera canción y no me gustaba nada", reveló la cantante entre risas. "Es un temón, un hitazo. En su momento pegó tanto en las radios por ser el leitmotiv de la película Un argentino en Nueva York, que ahí me ofrecieron hacer mi primer disco", contó sobre sus comienzos en la música.

Con el correr de los años, Oreiro fue tomándole cariño a la canción. "Hoy el tema me encanta y me divierte mucho cantarlo, pero en el momento. Yo soy súper rockera, escuchaba a los Ramones y de repente me ponen 'I Want to Hear You Baby'. La letra me parecía súper chata", continuó contando. "Le mando un beso al que la escribió, pero ese tema puntualmente no me gustaba nada. ¡Igual ahora me encanta!", se reivindicó.

¿Argentina o Uruguaya?

En un momento de la noche, Mammón desafió a Oreiro a responder un ping-pong para determinar si es más argentina o uruguaya. El conductor y sus panelistas -Gabriel Schultz, Silvina Escudero y Lucía Ugarte- se divirtieron con las respuestas de la actriz.

Mammón: -¿Yerba argentina o uruguaya?

Oreiro: -Uruguaya.

Mammón: -¿San Martín o Artigas?

Oreiro: -Artigas.

Mammón: -¿Buenos Aires o Montevideo?

Oreiro: -Está difícil ahí. las dos ("No, volvete a Uruguay Natalia", le sugirió el conductor entre risas).

Mammón: -¿Playa argentina o playa uruguaya?

Oreiro: -Argentina tiene unas playas increíbles. Las Grutas es espectacular y después toda la parte de Rocha de Uruguay es hermosa. Yo no soy muy de Punta, nunca me dio para veranear ahí y cuando me dio. es hermoso, tiene los mejores atardeceres, pero a mí me gusta más la cosa salvaje. Siempre me gustó más Brasil.

Mammón: -¿Cha cha cha o Hiperhumor?

Oreiro: -Hiperhumor.

Mammón: -¿Folklore o candombe?

Oreiro: -"No, los dos, porque tengo además un compañero que ama el folklore y yo por ser uruguaya, por (Rubén) Rada, por toda la murga y los tablados, el candombe. Pero el folklore argentino, con Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa, entre otros, me hace elegir a los dos".

Así, Natalia Oreiro dejó en claro su amor por la cultura de ambas orillas, aunque sin lugar a dudas la uruguaya tira mucho más.

