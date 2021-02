Jessica Biel apoyó a su marido, Justin Timberlake, tras el pedido de disculpas a Britney Spears

Jessica Biel hizo explícito el apoyo a su esposo, Justin Timberlake, luego de que el cantante se disculpara públicamente con su exnovia, Britney Spears, y con su compañera de dúo en el polémico show de medio tiempo del Super Bowl, Janet Jackson.

Timberlake acudió a las redes para hacerse cargo de sus errores tras el lanzamiento en Hulu del documental Framing Britney Spears, producido por el New York Times, en el que se muestra como los medios acosaron y fustigaron a la princesa del pop durante la primera década del siglo. En ese contexto, se incluye una entrevista al exintegrante de ‘N Sync revelando aspectos de la vida íntima de su expareja.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, expresó el artista. Y agregó: “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fracasé”.

Con respecto a Jackson, las disculpas tienen que ver con lo que se conoció mediáticamente como “nipplegate”. Hace 17 años, Timberlake arrancó un bretel del vestido a Jackson, al finalizar el show que compartían en la final del fútbol americano, y esa suerte “medio topless” provocó un aluvión de quejas y la pérdida de contratos para Jackson, pero no para Timberlake, que consideró lo ocurrido como un simple “problema de vestuario”.

En la publicación en la que, 17 años después de lo ocurrido con Jackson y a 20 de sus desafortunadas declaraciones sobre Speras, Timberlake pidió disculpas públicas, su actual mujer y madre de sus dos hijos, dejó explicitado su apoyo. “Te amo”, escribió la actriz en los comentarios, y acompañó su frase con un corazón.

Timberlake y Biel comenzaron su relación en 2007 y se convirtieron en esposos en octubre de 2012. La ceremonia se llevó a cabo en Nápoles, Italia, y aunque son pocos los detalles que se saben sobre aquella boda -en general, los dos suelen ser muy celosos con respecto a sus vidas privacas- trascendió en su momento que costó unos 7 millones de dólares.

“Ella lo es todo”, expresó el cantante sobre su esposa, en su libro de memorias, Hindsight, que lanzó a finales de 2019. “Constantemente me sorprende con su forma de ser y con la persona en la que se está convirtiendo. Realmente espero que ella piense lo mismo de mí. Estoy muy emocionado de ver lo que hará después. Cada vez que despierto y la veo acostada a mi lado, me siento inspirado”, confesó.

LA NACION