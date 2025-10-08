Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina

La banda británica Oasis, liderada por Noel y Liam Gallagher, volverá a la Argentina con un espectacular show en el marco de su gira Oasis Live ‘25, el 15 y el 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate. Tras anunciarse esta gran noticia, los fanáticos esperaron con ansias todo tipo de información sobre la presentación y finalmente llegó la confirmación de quién acompañará a los músicos en su gira por Sudamérica.

Richard Ashcroft será el artista invitado que abrirá los shows de los hermanos Gallagher en Buenos Aires, así lo comunicó DF.

Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en la Argentina Archivo

Ashcroft fue un invitado especial en los shows que la banda brindó en Reino Unido e Irlanda. Si bien el músico había expresado su deseo de unirse también en la gira de Sudamérica, recién hoy se confirmó su estelar participación. Ashcroft, quien fue el líder y vocalista de The Verve, apuntó en varias ocasiones que la composición de Noel y el espíritu de Liam Gallagher fueron una gran fuente de inspiración a la hora de componer algunos de sus más grandes hits como “Bittersweet Symphony”

Ashcroft en la Argentina

El músico inglés tocó por primera vez en nuestro país en 2016 Agustín Dusserre - RollingStone

El músico inglés tocó por primera vez en nuestro país en 2016 - participó en el Personal Fest y también se presentó en formato más íntimo en el Gran Rex- y entonces le dijo a LA NACION: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones, tengo que tener en cuenta que nunca estuve ahí, armar el set pensando en eso. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no sólo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco”. Además había admitido que la visita al país había sido porque quería hacerlo y no por una invitación especial. El artista regresó a la Argentina en 2017 y ese año actuó en el Luna Park.

Ashcroft es considerado uno de los más importantes exponentes del brit pop a partir de su labor como líder de The Verve y de sus trabajos como solista. Además de colaborar con Oasis también lo hizo con otras grandes bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

La quinta visita de Oasis a nuestro país

Oasis visitó la Argentina en varias ocasiones y mantuvo una conexión única con el público local. Su primera presentación fue en 1998 en el Luna Park, donde hicieron dos shows y agotaron ambas fechas durante la gira “Be Here Now”. Tres años después, regresaron para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo, donde compartieron escenario con leyendas como Neil Young; en 2006 volvieron a presentarse en el mismo lugar.

La última presentación de la banda en Buenos Aires fue en mayo de 2009, unos meses antes de su disolución, en el estadio de River Plate. Durante ese recital, la interpretación de “Don’t Look Back in Anger” generó un momento histórico para la banda que reafirmó su vínculo especial con sus fans argentinos. “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”, recordaría Noel tiempo después, destacando la energía y entrega del público local.

La lista de temas de Oasis

Sin duda, se trata de una banda que tiene más para decir con canciones que con parafernalia escénica, como siempre ha sido su costumbre. El repertorio para este regreso incluyó 23 temas: 19 fueron de programa y cuatro terminaron incluidos en los bises. Como era de esperar, ese final fue a prueba de fallos, con canciones inoxidables, como “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”

El setlist que se filtró de Oasis en redes sociales (Foto: X)

Para los shows en la Argentina, las localidades para el 15 y 16 de noviembre de este año comenzaron a venderse exactamente un año antes de los conciertos. En noviembre de 2024, los tickets para acceder al estadio de River se pusieron a la venta con valores de entre 145.000 y 295.000 pesos, más cargos de envío.