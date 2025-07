Ozzy Osbourne: el imperio del Príncipe de las Tinieblas y el futuro de su fortuna

John Michael “Ozzy” Osbourne murió hoy, a los 76 años, tras una larga lucha contra el Parkinson. Dejó un legado cultural invaluable y también una fortuna de 220 millones de dólares, coinciden Forbes y Finance Monthly, un medio de finanzas con sede en Inglaterra. Porque además de ser una verdadera estrella del heavy metal, de haber forjado con increíbles proezas su apodo de “Príncipe de las tinieblas”, Ozzy era también una máquina de facturar.

El legendario vocalista de Black Sabbath, convertido en ícono cultural global, ha transformado décadas de excesos, controversias y reinvenciones en un imperio económico tan sólido como su legado musical.

Mucho más que música

Vendió discos. Millones y millones por todo el mundo. Se estima que, entre su trabajo con Black Sabbath y su carrera solista, vendió más de 120 millones de copias. Pero su obras trascendió el tiempo y los formatos: el último informe de Spotify, de julio de 2025, dice que sus canciones suman más de 3.8 mil millones de reproducciones. La canción más popular, Crazy Train, tiene 242 millones de reproducciones. Su obra lo va a trascender. Y va a seguir generando riqueza.

Si bien tuvo altibajos, su poder de convocatoria nunca cayó. Hace días, el 5 de julio último, Ozzy cerró su carrera con un concierto histórico en Birmingham, su ciudad natal. Más de 40.000 personas asistieron al evento, mientras que 5,8 millones lo siguieron por streaming. La recaudación, que superó los 178 millones de dólares, fue destinada íntegramente a organizaciones benéficas

A lo largo de su vida, Ozzy tropezó con todos los excesos, drogas y alcohol, no esquivó ninguno, pero cayó y se levantó, convirtió su oscuridad en espectáculo, y su espectáculo en un negocio. Así, en 2002, protagonizó The Osbournes, un reality que permitió al gran público entrar en la intimidad de su hogar y ver cómo el temible y admirado Príncipe de las tinieblas sacaba la basura y hacía las tareas domésticas. Pero también mostró su lado más tierno, cuando acompañó a su mujer en la lucha contra el cáncer. Desde el primer capítulo se convirtió en lo más visto en la historia de MTV. Tuvo cinco temporadas.

Luego, Ozzy & familia volvieron a apostar a los realities con The Osbournes Want to Believe y el especial The Osbournes: Night of Terror, ambos centrados en investigaciones paranormales. La televisión lo sacó del pozo depresivo, multiplicó su popularidad y le llenó también los bolsillos.

Detrás del personaje excéntrico y la voz rasgada, Ozzy construyó un legado familiar que también es empresarial. Su esposa, Sharon Osbourne, ha sido mucho más que su mánager: fue la arquitecta de su resurrección mediática y financiera. Los herederos naturales de su fortuna son sus hijos: Aimee, Kelly y Jack Osbourne, todos con carreras propias en la música, la televisión y la producción.

Sharon, Ozzy, Kelly y Jack: los excéntricos Osbourne. Aimée, la hija mayor, siempre se mantuvo lejos de las cámaras

En 1996, Ozzy y Sharon Osbourne se convirtieron en promotores de espectáculso y fundaron el Ozzfest, un festival itinerante que redefinió el circuito del metal y sirvió de plataforma para bandas emergentes como Slipknot, System of a Down y Disturbed. Más allá de su impacto cultural, el festival fue un éxito financiero rotundo: generó más de 100 millones de dólares en ganancias y atrajo a más de 5 millones de asistentes a lo largo de sus ediciones.

Propiedades: lujo y legado

En 2022, Ozzy declaró: “Nos vamos de Los Ángeles. Los impuestos se han vuelto prohibitivos”. Y, de inmediato, pasó a la acción: puso a la venta su mansión. El aviso dio la vuelta al mundo. La residencia, en Hancock Park, Los Ángeles, por la que siete años antes pagaron 12 millones de dólares, salió al mercado con un precio superior: 18 millones de dólares. La propiedad, construida en 1929 por el arquitecto A.K. Kellogg, es una joya del estilo mediterráneo revival. Tras una meticulosa restauración, la residencia se convirtió en un reflejo del gusto excéntrico y refinado de los Osbourne. Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, seis habitaciones en suite, una biblioteca revestida en madera, cine privado, cocina de chef, piscina con mosaicos artesanales y un apartamento independiente para invitados.

La casa de Ozzy Osbourne en Hancock Park R. Report

Se radicaron en Buckinghamshire, Reino Unido, en una mansión llamada Welders House que compraron en 1993 y cuyo valor de mercado hoy superaría los 15 millones de dólares. La propiedad, imponente, fue construida en 1899 y durante algún tiempo fue un hospital psiquiátrico para mujeres. Jack Osbourne, hijo del cantante, declaró en más de una oportunidad que la mansión “está embrujada”.