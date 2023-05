Pablo Romero, de Árbol: su vida en México, la vuelta de una banda que le hizo cantar a toda una generación y Hongo, su nuevo disco

escuchar

Después de siete años separados y un regreso en 2017 que debieron postergar por la pandemia, Árbol, el grupo de Pablo Romero, Martín Millán, Sebastián Bianchini y Hernán Bruckner, vuelve a la ruta para presentar Hongo, “Un viaje lisérgico y sonoro”, como les gusta presentar a su flamante álbum, que debutará frente a público este sábado 20 de mayo, en el Teatro Vorterix.

El grupo de Haedo había encarado un regreso al ruedo en 2017. Una señal había entusiasmado a los seguidores del grupo, cuando la página oficial de Facebook retomó su actividad, actualizaron las fotos de perfil y portada y más tarde compartieron los accesos para escuchar sus discos y canciones en vivo en Spotify y YouTube.

De esta manera, tras siete años de inactividad, la vuelta estuvo marcada por un lento recorrido en 2018 que cobró mayor vigor a finales de 2019, cuando decidieron dar su primer show en Buenos Aires desde su retorno, con la mira puesta en un disco nuevo en un futuro más o menos cercano. Pero el destino tenía otros planes y la pandemia obligó a dejar en pausa por un tiempo cualquier proyección a corto y mediano plazo.

Durante 2020, la imposibilidad de tocar en vivo los llevó a concentrar su trabajo en estudios. Ya acostumbrados a moverse a distancia desde que su vocalista Pablo Romero se fue a vivir a México en 2010, comenzaron a regrabar algunos de sus clásicos como “Pequeños sueños”, “Prejuicios” y “El fantasma”, con nuevos talentos de acá y allá, como el rapero Lng/SHT, el grupo mexicano Ruido Rosa y Natalie Pérez. También hicieron un cover de la banda mexicana Little Jesus. Esta versión fue lanzada durante 2020 y a partir de ahí pusieron su energía en el nuevo disco, integrado por todas canciones nuevas. Después de probarse en shows por streaming, recién a finales de 2021 la banda se reencontró con su público por primera vez en mucho tiempo.

Árbol nació en los años 90 en el Oeste del Gran Buenos Aires, en Haedo

Así las cosas, por fin llegó el momento de presentar Hongo, su flamante criatura: “La idea de Hongo, el nombre en sí, la trajo Martín [Millán] después de ver un documental muy interesante donde se explicaba que los hongos en general son un factor importante en el proceso de descomposición de la materia, para poder dar paso a una nueva vida. Nos parecía muy importante y nos gustó mucho la idea. También nos gusta que sea una sola palabra y con ese peso”, recuerda Pablo Romero desde México.

El disco, que se presenta como “un viaje lisérgico musical”, fue trabajado de manera totalmente diferente a sus discos anteriores, desde la composición y la creación espontánea en el estudio. Según explica Romero, el 80 por ciento de lo que se escucha fue creado en el momento en la sala de grabación.

“Pasaron diez años desde el disco anterior, No me etiquetes. Hongo es un viaje de años de estar juntos, de confiar uno en el otro, de apoyarnos a todo nivel, no sólo musical, sino también personal. Es importante la confianza en el otro. Así, de a poco las canciones empezaron a tomar forma en el estudio y de ahí salió todo muy espontáneo. Obvio, con algún alucinógeno encima se escuchan varias cosas más”, bromea.

Hongo es un álbum completo con 9 temas inéditos. Entre ellos se destaca el segundo corte, “Lobo Solitario”, para el cual contaron con la participación de invitados “muy” especiales. “Hongo tiene la singularidad que le dio espontaneidad y la frescura de trabajar en tiempo real en el estudio, que se puede apreciar muy bien en temas como “Ninja” o “Motor”. “Latido” es uno de los temas que más viaje tiene a nivel sonoro, medio acústico con efectos y texturas diferentes que antes no habíamos abordado. El disco tiene esas canciones bastante diferentes en formato, en estructuras. Y además, en “Lobo Solitario” volvimos a trabajar con Gustavo Santaolalla, una canción que hicimos juntos, con él en la voz. También tocan Celso Piña el acordeón, Quique [Enrique Rangel Arroyo], de Café Tacuba, el contrabajo y en coros estuvo [Juan Manuel] Torreblanca. Todos juntos con Árbol”, sigue Romero.

“La presentación en vivo será con toda la temática de Hongo, con una escenografía muy colorida, puesta de luces y un vestuario que tiene mucho que ver con el arte de la tapa y los dibujos que hizo Fede Raiman, el hermano del Topo [Ariel Raiman, baterista de Los Pericos], que estuvo a cargo de toda la parte gráfica”, adelanta el vocalista de la banda la puesta en escena para sus próximos shows en el Vorterix porteño, en Olavarría y en Bahía Blanca.

Consultado sobre su mirada respecto de la escena local y la música urbana en franco crecimiento, asegura que la escucha y la ve muy fortalecida. “La escena en Buenos Aires está recontra fuerte a todo nivel. Tanto las bandas emergentes como las clásicas también les está yendo muy bien y se ve que hay mucho trabajo. De lo nuevo me encanta Duki, me encanta Wos, Bizarrap, que es de Haedo... imaginate. Es el nuevo artista que sale del Oeste, donde salieron todas las bandas, un personaje y productor, genio del marketing. El pibe vuela, es un capo, mis respetos para él. A Biza lo banco a morir, me cae de diez. Me gustan las bandas que están sonando, me gusta también Conociendo Rusia, me parece que hay cosas interesantes, un montón de bandas muy buenas, con muy buenos proyectos, muchas movidas por todos lados. Y acá en México también, se sabe, es una de las capitales de la industria en español, con una infinidad de proyectos y de bandas”, concluye.

Hongo fue grabado entre 2021/2022 en Sony Studios México y Estudio El Pie Argentina con Nono Dipecco como ingeniero. Está compuesto y producido por Árbol y mezclado en Estudio La Pajarera por Hernán Bruckner y el mastering estuvo a cargo de Daniel Ovie.

Cuándo es el show

Árbol presenta su disco Hongo este sábado 20 de mayo, a las 21, en el teatro Vorterix (Federico Lacroze y Álvarez Thomas). Entrada, 4500 pesos, a la venta por sistema Allaccess y boletería del teatro