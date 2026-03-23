Para AC/DC, el show debe continuar: cómo una muerte, problemas con la justicia, un tímpano reventado y un retiro no debilitaron a la banda de Angus Young

El hecho de que AC/DC siga tocando en 2026 puede verse como un milagro o como un gran acto de resiliencia. La banda pisará suelo argentino por tercera vez en su historia esta noche en el Monumental (el único escenario que conocen acá), en lo que será el primero de sus tres conciertos (que repetirá el 27 y el 31), a diecisiete años de su última visita, que dejó como souvenir el álbum Live at River Plate.

El tiempo también ha pasado para los australianos, que en ese período sacaron dos discos, tuvieron cambios de integrantes y sufrieron la pérdida de uno de sus fundadores, el guitarrista Malcolm Young. Sin embargo, aquí están, listos para dar un show demoledor en el estadio que eligieron para su último registro en vivo.

La importancia de ese disco doble y su respectivo DVD hechos en la Argentina radica en que constituyen la grabación final de la formación clásica de AC/DC. Fueron editados en 2012, dos años después de terminar la gira presentación de Black Ice, posiblemente su mejor trabajo del siglo XXI. Después de eso, el quinteto empezó a sufrir bajas en su formación.

Brian Johnson durante el show que AC/DC dio en San Pablo el pasado 26 de febrero Mauricio Santana - Getty Images South America

En 2014, Malcolm Young fue diagnosticado con demencia y dejó de tocar. Respetando su voluntad, su hermano Angus mantuvo al grupo en pie y ese mismo año reclutó a su sobrino Stevie Young para grabar Rock Or Bust y asumir el rol de su tío de forma definitiva.

Stevie es hijo de Stephen, el mayor de los ocho hermanos Young, y tiene apenas un año menos que Angus. Fundó la banda de heavy metal Starfighters en 1980 y en 1988 reemplazó temporalmente a Malcolm cuando entró en rehabilitación por su adicción al alcohol, por lo que era el candidato ideal para ocupar su lugar en esta nueva etapa. Al llegar a la Argentina el jueves pasado, se sintió mal y fue hospitalizado, pero fue dado de alta al día siguiente y está listo para conocer la pasión del público local por primera vez.

Tras la salida de Rock Or Bust, el grupo sufrió otro golpe. El baterista Phil Rudd fue arrestado en su casa en Nueva Zelanda por posesión de drogas y acusado de amenazas de muerte y de haber encargado un asesinato, cargo que fue rápidamente desestimado. Sin embargo, fue condenado a ocho meses de prisión domiciliaria por los otros delitos, por lo que no pudo salir de gira con AC/DC. Su reemplazo fue Chris Slade, quien ya había formado parte del quinteto entre 1989 y 1993. Él fue quien grabó en The Razors Edge el single “Big Gun” (de la banda sonora de la película de Arnold Schwarzenegger, El último gran héroe) y en los lanzamientos Live at Donington y AC/DC Live.

En medio del tour, los médicos de Brian Johnson lo obligaron a parar porque corría el riesgo de perder la audición. Sorprendentemente, sufrió la perforación del tímpano izquierdo no por los conciertos de AC/DC, sino por no ponerse protección auditiva corriendo una carrera de autos vintage, su pasatiempo por fuera de la música.

“Escuché cómo se me reventaba el tímpano porque me olvidé de ponerme los tapones debajo del casco. La música no tuvo nada que ver”, contó en su momento. Quien salió al rescate fue Axl Rose, líder de Guns n’ Roses, que se hizo cargo de la voz en los shows que quedaban, incluso con una fractura, porque si algo le faltaba a esa gira para estar maldita era que el reemplazante de Johnson apareciera en su debut con la pierna enyesada.

Por si fuera poco, al finalizar la presentación de Rock Or Bust, el histórico bajista Cliff Williams se retiró de los escenarios y el grupo entró en una pausa indefinida.

Desde este lunes, AC/DC consumará su tercera visita a la Argentina Mauricio Santana - Getty Images South America

La muerte de Malcolm

En 2017, Malcolm falleció. Fiel a su postura de seguir adelante, Angus Young convocó al resto de la formación clásica de AC/DC para grabar un álbum en su honor. Así, Stevie Young, Rudd, Williams y un recuperado Brian Johnson se reunieron en secreto en el estudio de Bryan Adams en Vancouver, Canadá, para dar forma a Power Up.

Las canciones fueron escritas por Angus a partir de ideas que Malcolm dejó antes de morir. “Mal siguió haciendo lo que podía hasta que ya no pudo más, pero tenía todo el material en el que estaba trabajando. Había muchos riffs, ideas y fragmentos de estribillos. Yo iba completando cosas para ver si teníamos una canción. Todos los discos que hicimos fueron así. Siempre había algo del pasado, algo completamente nuevo y, a veces, alguna idea vieja en la que Malcolm o yo habíamos trabajado pero que nunca terminamos. El proceso de composición no cambió demasiado, salvo por el hecho de que Mal ya no estaba físicamente”, explicó el guitarrista a la revista Guitar Player.

Editado en 2020, Power Up mantiene intacta la esencia de los australianos y exuda rock and roll hasta la médula. Después de todo, es lo que se espera de ellos. Como dice el crítico y ensayista Steven Hyden en su libro Twilight of the Gods: “Lo que hace a AC/DC únicos en la historia del rock es esta uniformidad disciplinada. La banda perfeccionó su sonido en su álbum debut, High Voltage (1976), y luego procedió a hacer el mismo disco una y otra vez durante los siguientes cuarenta años. Y eso fue considerado perfectamente aceptable”. Esa es la clave del éxito del quinteto, que se ha mantenido incólume frente a las tendencias musicales del momento y siempre fue fiel al sonido que construyó, aquel que sus fanáticos, que son muchísimos, quieren escuchar.

Angus Young en Cleveland, Estados Unidos, en 2016

Como bien afirmó Angus, Power Up es un homenaje a su hermano, “de la misma manera que Back In Black fue un tributo a Bon Scott”, su histórico vocalista, que murió accidentalmente en 1980 por una intoxicación etílica. La banda recibió duros embates a lo largo de su existencia, pero desarrolló una maquinaria tan perfecta que funciona siempre al máximo a pesar de que cambien sus engranajes. Sin ir más lejos, Johnson logró la proeza de reemplazar a un cantante magnético sin que el grupo detuviera un segundo su camino hacia el éxito.

De hecho, la formación actual solo tiene dos miembros históricos en sus filas. Para el Power Up Tour, la base rítmica la conforman el bajista Chris Chaney -ex miembro de Jane’s Addiction- y el baterista Matt Laug, que tocó con Alanis Morissette en Jagged Little Pill, con Alice Cooper y Slash’s Snakepit. La gira empezó en 2024 en Alemania, recorrió Europa, Estados Unidos y Australia, y por fin llegó a Sudamérica, donde el grupo ya tocó en Chile y Brasil.

Seguramente la energía en el Monumental sea la misma que se vivió en 2009 y en 1996, cuando pisaron la Argentina por primera vez, con el público haciendo pogo y coreando cada riff, pero con algunas diferencias importantes en la lista de temas. Perseguidos por el fantasma del retiro (no sería extraño que ésta fuera su última gira), AC/DC no centra su espectáculo en su último álbum, como sí había hecho con Black Ice, sino que, como leyenda viviente, apunta a recorrer toda su carrera. Hay clásicos infaltables -”Back in Black”, “Shoot to Thrill”, “Highway to Hell”- y trucos que se repiten y no fallan nunca -las campanas de “Hells Bells”, los cañonazos en “For Those About to Rock (We Salute You”), el largo solo de Angus en “Let There Be Rock”-, pero también un repaso más amplio de su discografía, incluyendo algunos rescates como “Have a Drink on Me”, “Riff Raff”, “If You Want Blood (You’ve Got It)” y “Stiff Upper Lip”.

Por fin, este lunes AC/DC vuelve a tocar en la Argentina. Pasaron diecisiete años de la última vez y, si bien es cierto que llegan como sobrevivientes, siguen sonando con la potencia arrolladora de siempre. En un contexto donde muchos artistas se suben al escenario con pistas de fondo, que todavía haya una banda luchando con crudeza por el rock and roll hecho a tracción a sangre ya es motivo suficiente para celebrar.