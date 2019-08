Paulo Londra se presentará en el Hipódromo de Palermo el próximo 2 de noviembre Crédito: Gentileza: CZ Comunicación

6 de agosto de 2019 • 17:34

El lunes salieron a la venta las entradas para el concierto de Paulo Londra el 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. El artista de trap más popular de la Argentina ya vendió más de la mitad de las ubicaciones para su concierto presentación de Homerun, su primer álbum.

Es natural: el rapero cordobés, es un fenómeno viral y sus canciones son las más escuchadas en las plataformas digitales de América Latina y España. Para seguir sumando aficionados alrededor del mundo, su colaboración con Ed Sheeran en la canción "Nothing on you", refleja los alcances de su liderazgo como nuevo ícono de la cultura joven.

Con un sonido y una lírica más ATP dentro del género del trap y los ritmos urbanos, Paulo Londra fue edificando una popularidad, que lo posicionó a la cabeza de la escena. Su disco debut, compuesto por 18 canciones, reflejan a un artista en desarrollo, capaz de lograr éxitos de alcance global como "Adan y Eva", una canción que se ubicó en el puesto número diez en el chart global de Spotify.

Paulo Londra surgió de las batallas de freestyle, pero su figura creció a partir de subir sus canciones a la plataforma Youtube, donde cuenta con más de 2 billones de views en su canal oficial. A su vez fue uno de los artistas nacionales más esperados durante la última edición del Lollapalooza, aunque su actuación fue criticada por los medios y defendida por sus seguidores.

El artista cordobés ya agotó dos funciones en el Orfeo Superdomo de su ciudad natal en tan solo pocas horas, y es posible que lo misma suceda con el show en el Hipódromo de Palermo. Las entradas tienen un valor desde $850 y se pueden conseguir a través de www.ticketek.com.ar y sus puntos de venta.