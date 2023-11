escuchar

“Entrar al festival te pone lindo”, dice Gustavo, que llegó desde Villa la Angostura a Buenos Aires para asistir al Primavera Sound. “Vamos para el escenario que ya está Wallas”, celebra. Muchos no estaban enterados de que Massacre, la banda que encabeza el extravertido cantante, estaría en esta primera jornada de la segunda edición porteña del festival catalán. No estaba en el lineup original, se sumó un par de días antes y aunque había sido anunciada, para muchos fue una sorpresiva alegría.

“Amanecí a mil kilómetros de casa. Hay quien dice que perdí”, entonaba Wallas, enfundado en uno de sus outfits tan particulares (short, remera, camisa leñadora abierta, todo coronado por su cabellera en rojo carmesí, y gorro playero). La canción elegida para la apertura es esa misma que dice “No era nuestra intención matar a un policía motorizado”. Claro que para ver a Él Mató a un Policía Motorizado había que esperar todavía un par de horas.

Massacre en el Primavera Sound 2023 Soledad Aznarez - LA NACIÓN

En esta primera tarde fueron muchos los que quisieron aprovechar el buen clima y se animaron a desafiar a los mosquitos. De hecho, sirvió el aviso de traer repelente para los que todavía no habían llegado al predio del Parque Sarmiento. A las 15 se puso en marcha el primer escenario y una hora después Mi Amigo Invencible ponía su sonido cool a la tarde. Ya había bastante gente deambulando por el parque, en ese plan habitual de reconocimiento, cuando a esas horas todavía se puede circular con comodidad por los sectores de entretenimiento, comida, promoción de marcas y otras propuestas que llevan los sponsors. Los espacios de relax también son los que se pueden aprovechar cuando recién comienzan las jornadas festivaleras, sin tener que hacer cola para unos minutos de descanso en una reposera.

Protegerse del sol, una de las claves del inicio del Primavera Sound Soledad Aznarez - LA NACIÓN

En general, el público tendió a buscar las sombras de los grupos de árboles esparcidos en el parque, que daban una visión más favorable de los escenarios. A pesar de que la temperatura no pasaba los 30, el sol pegó fuerte y los más valientes, o los más fans, se acercaron a las bandas que estaban tocando .

Muchos se animaron a lookearse para la ocasión Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Esta segunda edición del Primavera Sound Buenos Aires parece estar más concentrada, tanto por su perfil artístico como por las características del lugar. Cuatro escenarios son los que alimentan al público de producción musical. Mientras que dos de ellos estás en extremos del predio, hay otro par, considerados centrales, instalados uno junto al otro. Al no sonar en simultáneo, el aprovechamiento del espacio es mucho mayor y la gente no se debe trasladar tanto para ver los shows. El recorrido de todo lo distribuido en el parque no lleva tanto tiempo como en la edición anterior. Como en todo festival, hay quienes que van a ver a ciertos artistas y se ubican con tiempo frente a los escenarios donde van a tocar, para luego seguir haciendo recorridas. En cambio, otros van por la propuesta general que se ofrece.

Cuatro escenarios distribuidos en Parque Sarmiento verán desfilar a bandas, solistas y DJs durante este sábado y domingo Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Este Primavera Sound marca una divisoria de aguas generacional con cruces, que está marcada a partir de su grilla artística. Los “senior” que encabezan el lineup (The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck) y las nuevas generaciones (algunos artistas extranjeros y una mayoría de locales) que son los que propician esa mixtura de audiencias.

El trazado del festival permite moverse cómodamente dentro del predio Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Un rato después del show de Massacre, la ola marplatense de Ronpe99 le puso un vendaval de decibeles a unos de los escenarios alternativos. La potencia de su rap argento fue un imán para muchos de entre 18 y 25, que recorrían el predio y acudieron el vértigo declamativo que se esparcía desde ese escenario.

Ronpe99, en uno de los escenarios del Primavera Sound Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Aunque hubo algunos problemas de sonido en el arranque -justo después de que como música en off sonara una evocación maradoniana de Rodrigo Bueno- algo similar sucedió con la propuesta británica de Black Midi, con su giro piazzolleano y su ímpetu hardcore. Mucha energía para ser compartida.

También había cuarentones o cincuentones en ese cruce propuesto por las bandas “senior”. Gustavo, que con una sonrisa de oreja a oreja había dicho “entrar al festival te pone lindo”, salió corriendo al escenario apenas escuchó la voz de Wallas. Llegó desde el Sur argentino junto sus amigos Daniel (de Villa La Angostura) y Marcela (de la ciudad de Neuquén). Con sus 50 ya estrenados, sacaron las entradas apenas se enteraron que vendría The Cure, pero el interés es por muchas bandas de esta primera jornada (Mi amigo invencible, Slowdive o Richard Coleman). Marcela es de las que escucha a The Cure desde 1986 y no quiso perderse esta oportunidad. Los intrépidos Gustavo y Daniel tratan de no perderse ningún show. Dicen que sus visitas a Buenos Aires son solo musicales. Llegaron el jueves para ver a Pulp y pasarán todo el fin de semana en el Primavera Sound, como muchos otros que vinieron desde lejos.

El día recién comienza para los que recién se acercan al Parque Sarmiento. Estas son las bandas y solistas que subirán a los escenarios hasta pasada la medianoche.

Escenario Heineken

19.40: El Mató a un Policía Motorizado

22: The Cure.

Escenario Primavera

18.30: Conociendo Rusia

20.50: Dillom

Escenario Barcelona

19.15: Slowdive

21.05: Róisín Murphy

Escenario Nobody is Normal

19.10: K4

20.10: Akim88

21.10: Pacífica

22: Dj Kezl

