Quién es Andriy Khlyvnyuk, el músico ucraniano que conmovió a Pink Floyd desde la línea de fuego

Se trata de un día histórico para los amantes de la música. Pink Floyd lanzó un tema nuevo luego de 28 años, en apoyo al pueblo ucraniano titulado “Hey Hey Rise Up”. Es nada menos que la primera canción que la banda británica edita desde los temas de The Division Bell, su álbum de 1994.

“Nosotros, como tantos otros, hemos sentido la furia y frustración por este vil acto de invasión a un país independiente, pacífico y democrático, y por los asesinatos de su gente cometidos por una de las mayores superpotencias del mundo”, escribió David Gilmour en la publicación de Instagram de la banda. El guitarrista y vocalista tiene una nuera y nietos ucranianos y desde su cuenta de Twitter viene manifestándose con frecuencia sobre lo que está sucediendo en Kiev.

Asimismo, Gilmour convocó a una sesión de grabación la semana pasada a su amigo y baterista de Pink Floyd, Nick Mason, el bajista Guy Pratt, y al productor y tecladista Nitin Sawhney.

En la canción se puede escuchar al cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, el frontman del grupo Boombox, quien inspiró este sorpresivo regreso de la banda, con la ausencia de Roger Waters.

Andriy Khlyvnyuk de Boombox, ahora puede ser escuchado en el tema de Pink Floyd

En “Hey Hey Rise Up” cobra gran relevancia la interpretación de Khlyvnyuk, que fue tomada de un clip que subió el artista a Instagram, en una actuación que realizó en la plaza Sofiyskaya de Kiev el 27 de febrero.

Andriy Khlyvnyuk es un cantante de rock y hip hop, quien, como tantos ciudadanos de Kiev, se unió a la resistencia. De hecho, en el video que adquiere en la actualidad otra tesitura también le canta a la kalyna roja, la flor nacional de Ucrania.

Antes de que Rusia invadiera Kiev, el músico posteaba en su cuenta de Instagram imágenes de sus presentaciones en vivo. De hecho, fue precisamente en un recital donde conoció y tocó junto a Gilmour en 2015, quien años después descubriría el video del cantante con uniforme militar, un rifle colgado del hombro, parado frente a la Catedral de Santa Sofía de Kiev, cantando “Oh, the Red Viburnum in the Meadow”, un tema de protesta de 1914. No había dudas: su voz debía ser escuchada.

Quien tampoco dudó fue Khlyvnyuk cuando, en el primer momento en que se produjo un ataque ruso sobre Kiev, salió momentáneamente de la ciudad para llevar a sus hijos a la casa de su abuela.

“Llevaré a mis hijos a un lugar seguro, a la casa de la abuela. Y luego regreso para seguir las instrucciones del Gobierno y, si es necesario, tomo mi arma y voy a luchar por mi país”, declaró Andriy a Euronews, quien efectivamente se unió a las fuerzas de inmediato. En sus redes, atrás quedaron los momentos arriba del escenario y ahora comparte con el mundo postales de la guerra y de la camaradería con otros ciudadanos quienes, como él, se encuentran en la primera línea de fuego.

Khlyvnyuk, de 42 años, nació el 31 de diciembre de 1979 en Cherkasy, Ucrania, y está casado desde hace 12 años con Hanna Kopylova. Su banda de rock es muy exitosa e incluye hits como “Ta4to” y “Flores en el cabello”, y fue distinguida en los YUNA Music Award, los premios ucranianos a la música, en la categoría de mejor composición. El grupo sacó en 2005 su primer disco, Melomania, mientras que su último trabajo discográfico se lanzó en 2019.

La banda fue formada en 2004 por el propio Khlyvnyuk junto al guitarrista Andriy “Mosca” Samoylo, y sus canciones no pertenecen predominantemente al rock sino que fusionan géneros como el funk, el pop y el hip hop.