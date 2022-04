Wanda Nara, de visita en el país: causó furor en su local de cosméticos en el Abasto

Wanda Nara volvió a ser profeta en su tierra. La mediática dejó por unos días su vida en París, donde vive junto a su esposo Mauro Icardi y sus cinco hijos , para visitar a su hermana y sus sobrinos y también para inaugurar una nueva tanda de cosméticos en su local, Wanda Cosmetics, la marca que tiene hace tiempo de forma online y ahora le dio vida física.

La empresaria, que luego del WandaGate se volvió aún más popular en las redes sociales, aprovechó ese impulso para promocionar sus productos. Luego de una visita meses atrás al país, donde contrató a una chica que le dio su CV en la calle, ahora llegó su visita inaugural al local que se encuentra en el Shopping Abasto. Ante una horda de fanáticas que gritaba: “Todas somos Wanda”, entre otras frases, la blonda, vestida con un traje celeste amplio, se detuvo ante sus seguidores y se sacó fotos con ellos. Era tal el fervor que, por lo que puede verse en las historias de Instagram de la empresaria, la gente de seguridad debió intervenir.

Además de sonreír y sacarse fotos, Wanda dio notas a diferentes móviles que se acercaron hasta el lugar para contar con su testimonio. Desde su cuenta de Instagram, había invitado a la gente a acompañarla a las 19 en el Abasto. Fue así como los pasillos del shopping se llenaron de personas que querían saludarla.

Furor de los fans de Wanda Nara en el Abasto

En el interior de la tienda, Nara presentó nuevos productos y hasta sorteó regalos entre sus fans. Más tarde, compartió con sus más de 11 millones de seguidores fotos y videos de su look. Y aprovechó para promocionar el lanzamiento de dos nuevos tonos de labiales.

Wanda, sin filtro

Desde su local en el Shopping Abasto, Wanda habló de todo: su relación actual con la China Suárez, cómo será la biopic donde mostrará toda su vida y su vínculo con su padre, Andrés Nara. También aprovechó para desmentir que su hermana esté separada y defendió a Ana Rosenfeld de las duras acusaciones .

“¿Te enteraste que la China te copió la cocina?”, fue la primera pregunta de Socios del espectáculo para romper el hielo. “No sé, yo con la marca hice colaboraciones y trabajé en Italia. Lo hacen para eso, para que al que le gusta la compre y se copie, me parece bien. Yo hace dos años empecé a trabajar con ellos; estarán contentos que tanta gente compre esa cocina que tengo yo”, lanzó.

Tras confesar que no estaba al tanto del intento de robo en la casa de Suárez, Wanda desmintió haber vuelto a tener contacto con ella. “No volví a hablar con ella. No es mi amiga, no tengo relación. Todo lo que tenía que decirle ya se lo dije”, señaló.

Sobre su relación con Mauro Icardi, tras la crisis provocada por la infidelidad con la China Suárez, contestó: “Estamos bien. Cada dos por tres me inventan una crisis pero bueno…”. Además dio detalles de la biopic que se viene: “Voy a contar un poco de todo. La idea es que sea lo más real y natural posible. Me van a ver sin maquillaje, transpirada, con cámaras en casa”.

“¿Va a estar tu papá en la serie?”, preguntó uno de los cronistas. “No sé, el elenco y todo eso lo arma la producción”, respondió sobre los rumores que aseguran que Andrés Nara formaría parte de la misma. En cuanto a su vínculo actual, la rubia confesó que “no mejoró”: “Me gustaría que no sea así pero hay cosas personales que a veces son difíciles de explicar. Obvio que duele”, expresó.

También hizo referencia a las versiones que aseguran que su hermana, Zaira Nara, estaría separada de Jacob Von Plessen: “Que yo sepa, no. Estuve hace dos días con ellos. Todas las parejas tenemos crisis, son momentos y lo importante es el amor a la familia y ellos tienen mucho amor por esa familia”.

Por último, Wanda Nara opinó sobre las duras acusaciones que surgieron en los últimos días contra su amiga y abogada, Ana Rosenfeld: “Hable con sus hijas. Lo único que puedo contar es que muchas veces le mandé amigas que no tenían la posibilidad de pagar y ella siempre se comportó muy bien y no les ha cobrado. Y no son famosas. Yo confío en ella, nuestra relación es de familia” , concluyó mostrando de qué lado está.

“Nunca me imaginé tener un local, la idea era tenerlo solo para Navidad y se extendió. Ahora vamos a abrir otro y estoy feliz de apostar por mi país. Esto no se compara con nada”, dijo a los medios The Grosby Group

La empresaria se sacó selfies con sus fanáticos The Grosby Group

Nara generó furor entre los seguidores que la esperaban en la puerta de su local en el Abasto The Grosby Group

Emocionada con las repercusiones de su tienda, la mujer de Mauro Icardi compartió videos en su cuenta de Instagram The Grosby Group

Sin filtros, la blonda contestó atenta las preguntas de los movileros The Grosby Group