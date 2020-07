Ringo Starr festejó sus 80 años con una transmisión por YouTube

Ringo Starr festejó sus 80 años rodeado de amigos y de recuerdos en una transmisión en vivo

El acontecimiento lo amerita en el contexto que sea: Ringo Starr , baterista de The Beatles , cumplió 80 años. Y para festejarlo organizó una transmisión a través de su canal de YouTube en la que compartió pantalla (pero no espacio físico) con una gran cantidad de colegas y amigos que fueron desde Paul McCartney a Dave Grohl pasando por Joe Cocker, Sheila E. y Sheryl Crow.

Sheryl Crow fue una de las artistas que homenajeó a su colega en el día de su cumpleaños

Sentado en su batería y con un tapaboca, Ringo Starr comenzó su Ringo Starr's Birthady Show no solo celebrando sus 8 décadas de vida, sino también alentado a quienes se unían al streaming a donar para diferentes fundaciones que tuvieron su respectivo segmento durante la hora de transmisión. El lema, como siempre, fue su ya clásico "Paz y Amor" con los dedos en V, que el baterista repite como mantra.

Entre canciones de sus pasados shows en vivo con la All Starr Band (sonaron "It Don't Come Easy" al principio y "With A Little Help From My Friends" en el cierre), se alternaron participaciones de estrellas amigas, saludos de cumpleaños, material de archivo y palabras de concientización.

Peter Frampton fue otro de los que participó del homenaje

"Come Together" con Sheile E. (ex percusionista y directora musical de la banda de Prince) pegó primero y se impuso como uno de los momentos más logrados de la noche, ya que contó con el propio Ringo Starr aportando las partes de batería. Casi en continuado, Sheryl Crow sumó su versión de "All You Need Is Love" en la que se hizo cargo de todos los instrumentos (teclado, acordeón, cello, ukelele y bajo eléctrico) en una propuesta multipantalla a blanco y negro.

Como separadores entre los momentos puramente musicales, amigos y familiares saludaban en forma de video: desde David Lynch a Peter Frampton, Olivia Harrison junto a Mick Fleetwood y los nietos del agasajado. En el rol de animador de su propia fiesta, Ringo Starr presentó los temas (uno de ellos fue la esperada participación de Dave Grohl lo tuvo en batería versionando "Down And Out" junto al guitarrista Ben Harper) y agradeciendo al mundo y a la vida.

Giles Martin, el hijo George Martin, el histórico productor de los Beatles, también aportó su saludo

También hubo tiempo para una mirada retrospectica. Primero con material de archivo de su carrera musicalizado con "Photograph" y después para sumarse a la causa Black Lives Matter y un pequeño resumen de la llegada de los Beatles a Estados Unidos, en la que se negaron a tocar para un público segregado en la ciudad de Jacksonville.

Elvis Costello y Jackson Browne le pusieron su voz a una de las canciones de Starr

Más material de archivo pero bien cerca en el tiempo: en 2019, Ringo Starr se unió a Paul McCartney en vivo para una versión de "Helter Skelter", el clásico de nervio rockero que los Beatles grabaron en el Álbum Blanco . "Paz y Amor", agunas canciones, celebración, agradecimiento y el repaso por causas varias: la pandemia, el acceso al agua potable en muchos lugares del mundo, la lucha por los derechos civiles, la bandera del colectivo LGTBIQ+ y el pedido a las donaciones para los trabajadores de la industria de la música.

Para el final, Ringo Starr reservó lo mejor: a su excompañero Paul McCartney

A sus 80 años, Ringo Starr festejó su música sin olvidar el mensaje. "En mi cabeza todavía tengo 24 años", dijo como respuesta a todo.