Roger Waters en River: se agotó la preventa y ya están disponibles los tickets para el público en general

This Is Not a Drill (“Esto no es un simulacro”) es el nombre que el compositor británico Roger Waters eligió para su tour de despedida que aterrizará en Buenos Aires el próximo 21 de noviembre. El lugar del concierto no podía ser otro que el Monumental, donde el músico brindó 9 recitales inolvidables en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que representó un récord absoluto de cantidad de shows en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina –que mantuvo durante diez años hasta los recientes 10 shows de Coldplay–. Las preventa de entradas para el show -en una instancia exclusiva para clientes de Santander- agotó su stock en menos de dos horas y ya se abrió la venta general. El único sitio de venta oficial es la web AllAccess.com.ar.

Roger Waters Rob Grabowski

Precios y ubicaciones

CAMPO DELANTERO | $55.000 + S/C

CAMPO GENERAL | $23.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL | $56.000 + S/C

PLATEA ALTA | $36.000 + S/C

PLATEA MEDIA SIVORI | $40.000 + S/C

PLATEA ALTA SIVORI | $19.900 + S/C

Mapa de ubicaciones para el show de Roger Waters en River Plate 2023

El cofundador de Pink Floyd, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, que marcó el rumbo de la música con discos conceptuales de enorme popularidad, continúa activo al día de hoy, con una fructífera carrera solista. This Is Not a Drill, calificado como “uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás”, por The Times (UK), se plantea como un show altamente conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, como el más reciente, “The Bar” (2022).

Las entradas para Roger Waters en River Plate ya están a la venta

Por ahora hay solo una fecha anunciada. En los próximos meses se verá qué tanta convocatoria tiene el británico a más de una década de aquel hito de 2012. En aquella ocasión, el miembro fundador de Pink Floyd empezó con una cifra “modesta” de fechas programadas y fue sumando más a medida que el público argentino respondía. “Fue una larga negociación y una apuesta importante para PopArt Music”, contó el último año Matías Loizaga, directivo de la productora PopArt, al periodista Diego Mancusi, durante una charla con LA NACION. Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano y lo acompañan en el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz; Dave Kilminster en guitarra y voz; Jon Carin en teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert en bajo y voz; Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake en saxo.

LA NACION