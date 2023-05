Julieta Poggio: su debut en Fuerza Bruta, la opinión sobre el video íntimo de Holder y cuál es el sueño laboral que le falta cumplir

escuchar

Luego de salir de la casa, Julieta Poggio vive un cuento de hadas. La “hermanita” que quedó en tercer lugar durante la última edición de Gran Hermano, cosecha un éxito que la posiciona como una de las figuras más buscadas entre todos los participantes de la casa. Lejos de los escándalos, Julieta se concentra en su carrera y en su amor por el baile y la actuación. De esa manera, en su futuro se encuentran nuevos proyectos y un debut en teatro de la mano de José María Muscari. Y en diálogo con LA NACION, ella habla de su presente profesional y de sus deseos para el futuro.

El debut de Julieta Poggio en Fuerza Bruta Gerardo Viercovich

-¿Qué balance hacés de tu debut con Fuerza Bruta?

-Ellos me convocaron para ver si me animaba. Y estoy más que feliz, es un sueño cumplido. La devolución de la gente también me llena mucho, porque es muy distinto ensayarlo que hacerlo en vivo, con todas las personas mirándote. Estoy muy contenta con el resultado y con los chicos con los que trabajé. Me sentí muy cómoda con todos ellos.

-¿Qué fue lo que te resultó más difícil de este nuevo desafío?

-Lo que más me costó fue hacer cosas que nunca había hecho, porque si bien soy bailarina, esto es algo distinto y hacer la coreografía con arnés era nuevo para mí, pero fue todo muy divertido. Lo más placentero fue vivir esto con ellos. Los chicos de Fuerza Bruta son muy buenas personas y muy talentosos. Ellos me ayudaron un montón a trabajar la expresión corporal y facial, para transmitir lo que necesita este show, ya que como no tiene texto es todo expresión.

-¿Cómo estas viviendo este momento profesional?

-La verdad es que es increíble, siempre lo soñé pero nunca imaginé que después de la casa iba a pasar todo esto. Yo siempre trabajé por esto y estudié desde muy chiquita, y a través de la exhibición que me dio la casa pude mostrar este lado mío. Ahora estoy viviendo un sueño.

-¿Qué me podés contar de la obra que vas a protagonizar para José María Muscari?

-Es una comedia que se llama Coqueluche, que ya se hizo en Argentina hace muchos años, con Niní Marshall y Thelma Biral, y fue un éxito total, es una obra muy graciosa. Coqueluche es una chiquita muy maleducada, que no tiene nada de modales y que vive en un convento donde hay tos convulsa. Entonces las monjas la llevan a la casa de una actriz muy famosa que se llama Victoria, que la va a interpretar Betiana Blum, y ella intenta educarla y darle valores. Pero al final Coqueluche le termina enseñando más a ella sobre los valores de la vida. Es una comedia súper linda, para toda la familia, y siento que va a ser increíble, con una actriz como Betiana Blum y con la dirección de Muscari que es un genio. Todavía no empezamos los ensayos.

-¿Y aparte de Coqueluche, hay algo más en tu horizonte laboral?

-Tengo un proyecto de streaming en Telefe, con Nacho, Dani y La Tora. Se llama Fuera de joda y vamos a estar de lunes a jueves de 19 a 21. Ahí vamos a tocar un montón de temas súper divertidos, cada uno con lo suyo. A mí me encantaría hacer algo de espectáculos y Dani va a hacer una sección de Venganiela. Va a estar muy bueno. A mí me encanta compartir esto con ellos y que haya quedado una relación tan linda fuera de la casa.

-En algún momento hablaste sobre trabajar en el exterior, ¿ese sigue siendo un sueño pendiente?

-Es un deseo, me encantaría irme a España a trabajar, a actuar en una serie. Me encantan los españoles, las series españolas y quiero conocer porque nunca fui a Europa.

-Estos últimos días se habló mucho del video filtrado de Tomás Holder, ¿lo viste, o es algo que no te interesa?

-Obvio que lo vi, me lo mandaron todas mis amigas. Al ser de parte de Holder no me chocó tanto, porque él se lo toma muy tranquilo, o al menos demuestra eso. Entonces no me pareció tan chocante, aunque creo que de otra persona me hubiera impactado más.

-Estás viviendo un gran presente laboral, ¿considerás que ya cumpliste tu sueño o hay algo que aún te queda pendiente?

-Esto en un sueño mega cumplido. Con esto de Fuerza Bruta pude mostrar mi parte de danza; con Coqueluche voy a mostrar mi lado actoral. ¿Pero sabés qué me gustaría? Conducir. Algo para chiquitos, porque yo tengo un público muy de chiquitas, y me siguen mucho, me copian, veo que hacen mis audios y siento que tengo mucho feeling con los chicos. Hacer algo de eso me encantaría.