Roger Waters anunció su regreso a Argentina: vuelve a River con su gira despedida

¿Roger Waters se puso celoso de Coldplay, que le quitó el récord de ser el artista con más funciones de un mismo espectáculo en el Estadio de River Plate? Seguramente que no fue así, porque las nueve actuaciones que en 2012 ofreció con su show The Wall Live fueron realmente históricas. Y nada le quita las ganas de seguir de gira e incluir a la Argentina en su calendario de conciertos. This Is Not a Drill (”Esto no es un simulacro”) es el nombre que eligió para su tour de despedida y el 21 de noviembre tendrá su paso por Buenos Aires. El lugar es bien conocido por el vocalista, compositor, bajista y fundador de Pink Floyd: el mismísimo Monumental de Núñez .

Una de las escenas del show que Roger Waters viene ofreciendo en su actual gira de conciertos

Las entradas para el show saldrán a la venta primero en una instancia exclusiva para clientes de Santander, a partir del lunes próximo a las 10 de la mañana. Esta preventa estará abierta por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, para luego dar lugar a la venta general. El único sitio de venta oficial es la web AllAccess.com.ar.

Según la productora local, DF Entertainment, “ Roger Waters tenía que pasar por estas latitudes para despedirse de sus fanáticos argentinos –de los más fieles que tiene en el mundo– con quienes desarrolló un vínculo estrecho a lo largo de su carrera . El lugar no podía ser otro que el Monumental, donde dio 9 recitales inolvidables en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que representó un récord absoluto de cantidad de shows en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina –que mantuvo durante diez años hasta los recientes 10 Monumentales de Coldplay–, y se sumó a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira Dark Side of the Moon, en 2007″.

“Roger Waters es uno de los pocos músicos –se cuentan con los dedos de una mano– que detentan el título de verdaderas leyendas. El cofundador de Pink Floyd, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos que marcó el rumbo de la música con discos conceptuales de enorme popularidad, continúa activo al día de hoy, con una fructífera carrera solista. A sus casi 80 años, nada detiene el poder expresivo y creativo de Roger Waters, y sin dudas su show en River será de los acontecimientos culturales más relevantes del año, así como la última oportunidad de verlo en Argentina”, finaliza el comunicado.

This Is Not a Drill, calificado como “uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás” por The Times (UK), se plantea como un show altamente conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente, “The Bar” (2022), para echar luz sobre algunos de los desafíos del mundo en que vivimos. El repertorio incluye 20 canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, por nombrar algunas. Las proyecciones acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de toda la carrera de este músico, compositor y letrista que siempre se involucró con las circunstancias de su tiempo.

Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

A la espera de más anuncios

Roger Waters regresa al estadio de River

Por ahora hay solo una fecha anunciada. En los próximos meses se verá qué tanta convocatoria tiene el británico a más de una década de aquel hito de 2012. En aquella ocasión, ex Pink Floyd empezó con una cifra “modesta” de fechas programadas y fue sumando más a medida que el público argentino respondía. “Fue una larga negociación y una apuesta importante para PopArt Music”, contó el último año Matías Loizaga, directivo de la productora PopArt, al periodista Diego Mancusi, durante una charla con LA NACION.

“The Wall no era un show para estadios abiertos hasta ese momento (estaba haciendo una gira de arenas, que son estadios más chicos y cubiertos), Waters había hecho un máximo de dos estadios en la Argentina y nuestra apuesta, luego de ver el show que era imponente y sabiendo que The Wall (el álbum y la película) había tenido un gran impacto cultural, era que podía llegar a hacer cuatro estadios, cosa que nadie imaginaba”, explicó Loizaga.

Así como Coldplay le quitó el récord de funciones una década después, Waters se lo había arrebatado a Soda Stereo. Para abrir la apuesta se anunciaron dos shows, que se agotaron rápidamente; fue entonces que se agregaron otras dos. Ya con cuatro, las siguientes fechas se fueron agregando de a una. El 14 de octubre de 2011 salió a la venta la función número nueve y allí se puso el freno porque no había posibilidades de más en la agenda de Waters. Con ese número destronó a Soda Stereo, que había ofrecido seis actuaciones de su gira de 2007 Me Verás Volver.

Si se trata de quién hizo más shows en River en su trayectoria, con este show Roger Waters destrona a Coldplay. La banda británica hizo 10 shows en 2022, que se suman al que había dado en el marco de la gira Viva la Vida, en 2010. Waters compartirá el podio con los Rolling Stones, quienes hicieron un total de 12 shows en River.

