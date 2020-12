Roma, la revelación femenina de las batallas de freestyle

Roma, una de las figuras de la escena del freestyle, será protagonista hoy, a las 23, de la nueva edición de Combate Freestyle

Sebastián Chaves 23 de diciembre de 2020

"Que hablen de lo que se les cante pero no mantengamos discursos que atrasen". A sus 18 años, así se planta María del Rosario Flores Galarregui, más conocida como Roma, una de las figuras más frescas de la escena del freestyle que será protagonista hoy de la nueva edición de Combate Freestyle, la competencia que se televisará a partir de las 23 por Space y también por el canal de streaming que la emisora tiene en YouTube. "Hay formas de debatir, pero no podés usar la libertad de expresión como excusa para tu discurso de odio, no da".

Para Roma, las cosas siempre fueron claras, y al público de las batallas esa claridad se le terminó por hacer bien visible desde la Red Bull Batalla de los Gallos de 2019, cuando sorprendió a todos al ganar su paso a semifinal al convertir el escenario del Luna Park en una clase de ESI en tiempos de rap: "No sabe qué decir / Aguante la maternidá' / Pero es deseada / O no será", le disparó a Dozer, hasta ese momento candidato al título.

Por supuesto que las críticas y las discusiones se extendieron en redes sociales durante semanas. Sin embargo, en el momento se sintió que sería ella la ganadora de manera justa. "En ese momento sabía que se iba a re hablar", cuenta Roma. "Sentí que a mucha parte del público no le gustó el resultado y es difícil después no darle bola porque es todo el tiempo y todos los días, básicamente. La cantidad de gente que te boludea en Facebook e Instagram es impresionante".

De todos modos, Roma, que se acercó al mundo de las batallas gracias a 8 Mile, la película con tintes autobiográficos de Eminem, venía dando ese tipo de batallas desde hacía algunos años, aunque en escenarios menos masivos. "No era la primera vez que me enfrentaba a algo así, pero sí con ese nivel de exposición", aclara. "Fue algo que me dio un impulso fuerte, aunque no es algo que en lo personal me haya cambiado o lo haya sentido distinto de cierta forma".

El freestyle, como todas las disciplinas de la vida, está sufriendo su propio revisionismo de conductas, repletas de actidudes sexistas que muchas veces muerden el filo de la realidad y la ficción. Y, sin dudas, ese momento de Roma en el Luna Park marcó un antes y un después. "Fue una bajada de línea, de decir: 'Hasta acá está todo bien'", sentencia Roma. "Fue un grito de 'No me vas a venir a hablar de una lucha que encaro, de la cual el sujeto político soy yo porque tengo útero. No podés venir a plantarte en mi cancha y pretender salir bien parado. Yo no voy a debatir con un hombre sobre sus genitales, porque no es mi lugar".

Partícipe de la escena desde que tiene 14 años, se animó a tirar sus primeras rimas en una competencia en Parque Saavedra. Roma sabe que el lugar de las mujeres todavía está relegado por un circuito dominado por hombres. Y ahí está su lucha, junto a muchas otras. "No aceptan darnos el lugar que nos corresponde hace años", se planta. "¿Qué tenemos que hacer, cagarnos a trompadas? Cada vez que sale una compañera que logra algo, la insultan; como a mí me va bien y ya no me pueden decir nada, se la agarran con otra. Nos comparan hasta cuando no rapeamos entre nosotras".

Roma tiene 18 años y empezó a rapear a los 14

Ahora que se asentó entre los y las grandes de la escena, Roma lo aprovecha y quiere seguir. hoy miércoles compartirá pantalla en Combate Freestyle con Klan, Mecha, Dozer (podría darse una revancha de aquella Red Bull), Zaina, Tata y NTC, otra referente femenina del freestyle. "Lo que más me motiva es formar parte sobre todo porque voy a estar con gente que aprecio mucho y voy a disfrutarlo gane o pierda", anticipa.

Disfrutarlo, sí, exigir subir la vara, también. "Una batalla de freestyle va mucho más allá que una puteada", aclara sobre el arte de improvisar rimas en tiempo real. "Muchos se metieron en la ola mirando videos de berretines. Quieren ver dos 'chabones' que se caguen a puteadas, y eso no es una batalla. No es culpa de los que estamos porque amamos el freestyle y creemos que en una competencia pueden ponerse cosas re sarpadas sobre la mesa, pueden salir cosas sentimentales y que no se pierda lo argumental. Si solo ves a una mujer y no a un competidor, el problema sos vos".

