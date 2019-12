Roxette: las mejores canciones de Marie Fredriksson y Per Gessle

Marie Fredriksson murió ayer, a los 61 años, como consecuencia de una larga enfermedad que la aquejaba. La artista sueca dejó atrás una carrera artística con una gran cantidad de canciones que en su dulce voz son los clásicos de toda una generación que la veneró.

Fredriksson debutó con Roxette, con la guitarra de Per Gessle, en 1986, y alcanzó el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante la de 1990. La canción punta de lanza de esa carrera fue "The look", a la que le siguieron clásicos como "It must have been love", "Listen to your heart", "Joyride", "Dangerous", "How Do You Do!", y más.

Estas son algunas de las canciones con las que muchos bailaron y se enamoraron durante los 80 y los 90.

"The look"

"It must have been love"

"Listen to your heart"

"Joyride"

"Dangerous"

"How do you do!"

"Spending my time"

Dressed for success

"You don't understand me"