Shakira y Bizarrap: la versión “despechada heavy metal” de la colombiana encontró el mejor “psicólogo de música” en el argentino

Julieta Venegas se ríe. Ahora se ríe. Shakira saca la loba que hay en ella y escupe versos tan contundentes que provocan la reacción del mundo entero: Ibai se “despide” de Gerard Piqué y los campeones del mundo Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico dejan su parecer: “Sos el uno, amigo”, dice el novio de Tini; “Psicólogo de música”, aporta el lateral y da en la tecla como en cada intervención mundialista. De canciones de amor y de ruptura ha vivido la industria desde siempre, la mayor parte de las veces desde la óptica masculina. Pero esta semana la cantante mexicana y la artista colombiana han coincidido de manera peculiar.

Días atrás, Venegas destapó una historia vieja, muy vieja. Resulta que su primer marido, el músico chileno Álvaro Henríquez (Los Tres), le declaró su amor en una bella canción que nombró “No me falles”. Vamos directo al remate porque no hay tiempo: el hombre grabó un videoclip del tema y lo protagonizó una actriz que pasó a ser su siguiente conquista. Enamoramientos y traiciones hay tantos como humanos en este planeta, solo que la mayoría no tiene el don de plasmarlos en canciones y de ellos unos pocos logran trascendencia. Shakira, aun con la sangre caliente, optó por una versión despechada heavy metal, que va mucho más allá de lo que había sugerido en los singles “Monotonía” y “Te felicito”.

La salida de la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que une al exitoso productor argentino -uno de los protagonistas excluyentes de plataformas como Spotify y YouTube en 2022- con Shakira se convirtió en tema de conversación al instante. Salió en la noche de este miércoles y en la mañana del jueves “todos” hablaban del tema, más precisamente de la letra. Si bien puede parecer que en este caso Bizarrap queda en un claro segundo plano, más propio de los productores de otras épocas que de los todopoderosos de estas, que Shakira se haya asociado con él es un claro signo de los tiempos.

Si en una época los músicos soñaban con un contrato discográfico que los pusiera en el sistema, aun sabiendo que luego mantenerse en él podía ser todavía más complejo, hoy buena parte de los artistas ubica en el podio de sus deseos al influencer número uno de la era del streaming: Bizarrap, el joven de Ramos Mejía de solo 24 años que primero se convirtió en el principal aliado detrás de las consolas del trap y la música urbana y hoy es un faro que alumbra y acompaña el crecimiento de figuras jóvenes como Quevedo (la Music Sessions 52 trepó al primer puesto de Spotify global y posicionó a “Biza” como el argentino más escuchado en todo el mundo), Nicki Nicole, Paulo Londra, Nathy Peluso, Duki, pero también de consagrados como Residente y Shakira. En lista de espera y ya grabadas se mantienen, entre otras, las de C. Tangana, Tini y Myke Towers.

En su canal de YouTube, Gonzalo Julián “Bizarrap” Conde tiene 17,2 millones de suscriptores, mientras que en Instagram lo siguen 16,3 millones de cuentas. Pero estos números no alcanzan para medir el alcance de sus sesiones. La que registró con el español Quevedo va por los 417 millones de visualizaciones y la gran mayoría alcanzó las tres cifras de reproducción. Todos quieren entrar a su estudio y que su varita mágica los toque; todos quieren estar al lado de ese enigmático joven de gorra y anteojos de sol. Tanto para decir: “Cuando la gorra con la R se avecina/ En la tarima entera empieza a oler a granja campesina/ Porque estos rapero’ de mentira se vuelven gallinas”, como “escupió Residente en la sesión 49 con dedicatoria a J Balvin, como para disparar: “Me dejaste de vecina a la suegra/ con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, como ¿canta? Shakira en este nuevo y apasionante capítulo.

Pasaron los años y Shakira no es la misma. La letra tiene pliegues ingeniosos y dedicatorias a la pareja actual de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, que atrasan y están en las antípodas de las luchas feministas actuales. Si cuando se separó de Antonio de la Rúa apeló a una balada y a otro estado de ánimo (”Sabe Dios/ cómo me cuesta dejarte/ Y te miro mientras duermes/ más no voy a despertarte”), ahora optó por mostrar las garras y vaciar la papelera de reciclaje. A diferencia de sus sencillos anteriores, “Monotonía” y “Te felicito”, donde varias son las firmas en producción y donde el feat es con otros cantantes (con Ozuna y Rauw Alejandro, respectivamente), aquí no necesita más que unirse al universo de Bizarrap, un superhéroe que no es de Marvel pero que tranquilamente podría tener una participación en él.