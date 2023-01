Las cinco frases más filosas que Shakira le dedica a Gerard Piqué en su canción con Bizarrap

escuchar

La polémica por la nueva canción lanzada por Shakira en el marco de las Bzrp Music Sessions en un ataque directo contra su exesposo, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía, está servida. Con más de 29 millones de reproducciones en menos de 24 horas , el tema ha sido objeto de acusaciones de plagio y críticas de sectores del feminismo.

Ya en letras de publicaciones anteriores como “Te Felicito” o “Monotonía”, la cantante colombiana cargaba con artillería pesada contra el padre de sus hijos, aunque en esta ocasión ha ido más lejos. En esta oportunidad, la mega artista se despacha no solo contra el futbolista sino también contra su actual pareja.

Del tema, en el que hay menciones explícitas mediante juegos de palabras a Piqué y a su novia, la primera persona a la que se refiere la voz cantante se compara con la nueva pareja del protagonista haciendo referencia a objetos con los que intenta describir a las mujeres.

Frases de la canción del estilo de: “A ti te quedé grande/por eso estás con una igualita que tú” han sido tan celebradas por usuarios de la red y personalidades conocidas de la cultura y la música como cuestionadas por su contenido.

Cabe recordar que la canción nació después de que Shakira descubriera supuestas infidelidades por parte de su quien era su marido. La cantante se habría enterado de al menos un encuentro entre Piqué y Chía de 2021, época en que él y la de Barranquilla eran teóricamente felices juntos.

Transcurridos ya meses desde su separación y a semanas de que se formalizara judicialmente su divorcio, Shakira lanzó su nueva canción visiblemente impulsada por un sentimiento de ira. Si bien el tema al completo es una referencia que fácilmente puede relacionarse con el final de la historia entre ambos famosos personajes, algunas frases destacan especialmente en la letra.

Dando muestras de que su relación con su ex ya es tema del pasado, aunque no lo pareciera por el tono de los reproches, Shakira comienza su canción cuestionando la forma en que se comportó el futbolista: “Perdón, ya cogí otro avión/ Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción/ Tanto que te las dabas de campeón/ Y cuando te necesitaba/Diste tu peor versión”.

“Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’”, canta la colombiana en otro fragmento. Shakira parece consciente de que su lanzamiento está teniendo un impacto relevante en la imagen pública de Piqué, aunque no se muestra preocupada por ello. “Solo hago música”, entona más tarde dentro de una frase en la que pone énfasis al pronunciar el apellido de su ex: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen/ Yo solo hago música, perdón que te sal-pique/ Entendí que no es mi culpa que te critiquen/ yo solo hago música, lo siento te sal-piqué”.

Las metáforas con que Shakira se compara con su “supuesto reemplazo” también resuenan. La artista alude a que el protagonista del tema cambió de pareja comparando a las mujeres del relato con autos y relojes: “Una loba como yo no está pa’ novato’/ Una loba como yo no está pa’ tipos como tú... /Cambiaste un Ferrari por un Twingo/ Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Las alusiones directas al nombre de la nueva novia de Piqué, Clara, también tienen su lugar en la canción y no en los mejores términos. “Tiene nombre de persona buena/ Claramente no es como suena/ Tiene nombre de persona buena/Claramente”, reza la letra.

A continuación, verso por verso, la letra completa.

La letra de la “BZRP Music Session número 53″

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

y cuando te necesitaba,

diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato

que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo

no está pa’ novatos.

Una loba como yo

no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

y por eso estás

con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso

ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran

las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tú.

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

y por eso estás

con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso.

Por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor, bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó.

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven,

aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

yo te desocupo mañana

y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena

y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

y por eso estás

con una igualita que tú.

