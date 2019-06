Springsteen encuentra nuevos horizontes

En Western Stars, El Jefe se apoya en las orquestaciones

Sebastián Ramos 14 de junio de 2019

"Nunca he visto el interior de una fábrica. He tenido un éxito salvaje y absurdo escribiendo sobre algo de lo que no tengo absolutamente ninguna experiencia personal. Me lo inventé todo" ( Bruce Springsteen on Broadway, 2018).

Bruce Springsteen , otro peso pesado de la música popular norteamericana como Madonna, arriba hoy también con su nuevo álbum, Western Stars, el primero en cinco años, luego de una temporada revisionista (en la que publicó sus memorias y le puso el cuerpo a un espectáculo en Broadway basado en su autobiografía), sin la E Street Band detrás, y en el que confirma una vez más aquella habilidad para crear personajes que lo ha destacado a lo largo de cinco décadas de carrera.

A los 69 años, Springsteen retoma aquí su narrativa rutera, con historias de redención, de hombres que huyen o vuelven a su hogar en busca de una nueva oportunidad y estrellas de cine que sobreviven a sí mismas. A través de trece canciones, El Jefe desarrolla en Western Stars un imaginario al que le ha dedicado su vida creativa.

Así las cosas, las novedades llegan entonces desde la banda sonora con la que Springsteen decidió acompañar sus relatos. Grandes orquestaciones, cuerdas y vientos que se plantan en el centro de la escena, melodías pop, pianos aquí y allá, algo de folk y cierto aire setentista que sobrevuela de principio a fin.

En busca de nuevos horizontes, Springsteen logra por momentos hasta reinventarse como crooner, sin tener por ello que quitarse el sombrero de cowboy.

"Este disco es un regreso a mis canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico", había anticipado el cantante y el resultado final lo certifica.

Con la producción de Ron Aniello, que lo acompañó en sus últimos trabajos, y la participación de su esposa, Patti Scialfa, en voces, el álbum cuenta además con la participación de más de veinte músicos, entre ellos, Jon Brion (que toca la celesta, el Moog y el órgano Farfisa), su viejo amigo David Sancious, Charlie Giordano en acordeón y Soozie Tyrell también en coros.