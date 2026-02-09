“Mantenete a salvo”: es hijo de un legendario cantante y encontró su vocación lejos de los escenarios, pero cerca del fuego

Samuel Ryan Springsteen (32), conocido simplemente como Sam, es el hijo menor de Bruce Springsteen y Patti Scialfa (también son padres de Evan y Jessica). Lejos del ruido de los escenarios y muy cerca del compromiso con los demás, descubrió su propio camino cuando aún era muy chico. Sam nació el 5 de enero de 1994 y creció en un hogar donde la música era parte de lo cotidiano, pero donde también se cultivaban valores como la sencillez, el esfuerzo y el respeto. Mientras el mayor de los Springsteen, Evan, siguió una carrera vinculada a la industria musical y Jessica brilla en el mundo ecuestre –incluso llegó a competir en los Juegos Olímpicos–, Sam encontró su vocación en un lugar muy distinto. Muchos creen que el impacto que tuvo en él el álbum The Rising (2002), que su padre dedicó a los héroes del 11‑S, fue lo que lo llevó a prepararse con esfuerzo, perseverancia y mucho estudio para convertirse en bombero.

Bruce Springsteen y su hijo Sam

El legendario músico y su mujer Patti Scialfa posan con sus tres herederos: el bombero, Evan y Jessica Getty Images

Primero se graduó de la Academia de Bomberos del Condado de Monmouth en 2014 y en 2019 logró cumplir su sueño al incorporarse al Departamento de Bomberos de Jersey City, donde fue uno de los seleccionados entre cientos de aspirantes. El día de su juramento estuvo acompañado por sus padres, que no ocultaron su emoción. “Estamos muy orgullosos de él. Fue un camino largo y Sam se dedicó durante años”, expresó The Boss. Su madre, por su parte, resumió el sen016-017 Sam Springsteen corre.indd 17 timiento familiar con un mensaje lleno de ternura: “Admiro tu corazón valiente. Mantenete a salvo”.

Enero de 2020. Sam fue uno de los quince aspirantes que juró como bombero de Jersey City. El hijo de The Boss ocupó el puesto número 42 entre las 961 personas que rindieron el examen AP

Antes había trabajado como voluntario en el Departamento de Bomberos de Colts Neck, en el de Long Branch y en el de North Wildwood

PUERTAS ADENTRO

En el terreno personal, Sam también encontró estabilidad y compañerismo. Está casado con Alex Reph, con quien mantiene una relación sólida y alejada de los flashes. Juntos forman una pareja discreta. La felicidad del bombero y su mujer se multiplicó en julio de 2022 cuando le dieron la bienvenida a su hija, Lily Harper, para convertir a Bruce y a Patti en abuelos por primera vez. Fue la propia Patti quien anunció la noticia del nacimiento con una imagen de la beba, que conmovió a seguidores y fanáticos de todo el mundo.

Sam y Alex Reph el día de su casamiento