Taylor Swift en la Argentina: se confirmó un tercer show en River

La visita de Taylor Swift al país está colmada de expectativa. Por eso, a los dos shows confirmados para el 9 y 10 de noviembre se le sumó este martes oficialmente una nueva fecha. La tercera presentación de la artista estadounidense en el estadio de River Plate será el 11 de noviembre y contará con Sabrina Carpenter como invitada especial. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Todas las operaciones relacionadas con las entradas para los tres shows del 9, 10 y 11 de noviembre en la se realizan a través de la plataforma AllAccess. Desde la organización del evento, a cargo de la empresa DF Entertainment, comunicaron que todas las localidades adquiridas a través de otros canales pueden ser inhabilitadas el día de los conciertos.

Al entrar a la página web de la compañía, un lugar en la fila virtual se asigna de manera aleatoria, y esta es la manera en que los interesados en acceder a las entradas pueden comprarlas. Desde el sitio refuerzan que no es necesario refrescar la pestaña, sino que la misma se actualiza automáticamente.

Los pases generaron gran expectativa, con más de 250 mil personas dispuestas a pagar el precio de los tickets conectándose a la fila virtual en la preventa, que el lunes 5 puso a disposición 24 mil tickets para los clientes del Banco Patagonia.

Cuál es el precio de las entradas

El precio de las entradas para Taylor Swift en el Estadio Monumental oscila entre los $16 mil (con visión restringida) y los $85 mil para la platea preferencial, a lo que se suman los costos de servicio . En el medio, hay distintas opciones que corresponden a las diferentes ubicaciones que ofrece la cancha de River Plate.

Campo delantero: $75.000 + costo de servicio

Campo trasero: $40.000 + costo de servicio

Platea preferencial: $85.000 + costo de servicio

Platea preferencial Visión lateral: $75.000 + costo de servicio

Platea alta: $45.000 + costo de servicio

Sívori media: $50.000 + costo de servicio

Sívori alta: $30.000 + costo de servicio

Centenario Media Visión Restringida: $19.000 + costo de servicio

Centenario Alta Visión Restringida: $16.000 + costo de servicio

Cómo son los paquetes VIP del tour

Además de las localidades para el recital de Taylor Swift, la organización del evento también provee algunos paquetes VIP, que suman a los tickets distintos objetos de merchandising y la posibilidad de ingresar antes al estadio que las entradas generales. Los paquetes llevan el nombre de algunas de las canciones y letras de Taylor Swift, que sus fans cantarán en la noche de los conciertos.

Paquete It’s Been A Long Time Coming: Incluye un ticket de Platea Preferencial con ubicación reservada, un set de cuatro posters de Taylor Swift y merchandising exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift; entrada souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

Paquete Karma Is My Boyfriend: ticket de campo delantero con early entrance al sector antes que los tickets normales de Campo Delantero General, al que se le suman cuatro posters de Taylor Swift. Además, incluye objetos de merchandising exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + entrada souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

Paquete I Remember It All Too Well: una entrada para la Media Sivori General con early entrance al sector, antes que los tickets normales de Media Sivori General. Incluye cuatro posters de Taylor Swift con merchandising exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

Paquete …Ready For It: un pase para la platea alta general con early entrance al sector. Se le suman cuatro posters de Taylor Swift y distintos objetos de merchandising exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

Paquete It’s A Love Story: un ticket de campo general de pie con early entrance al sector, cuatro posters de Taylor Swift y merchandising exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

Paquete We Never Go Out of Style: un ticket de Alta Sivori general con early entrance al sector, cuatro posters de Taylor Swift y merchandising VIP exclusivo (Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour; pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show; tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego).

