Taylor Swift encabezará el show especial de Amazon

Taylor Swift, la elegida de Amazon Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 12:50

Taylor Swift vuelve a ser noticia, pero esta vez no por el contrato leonino que firmó en sus inicios, sino por un show especial. La ídola pop fue una de las convocadas para el recital que será trasmitido por streaming por la plataforma Amazon Prime , pensado especialmente para sus suscriptores. También participarán del mismo Dua Lipa, Becky G y SZA.

El concierto, que fue organizado por la compañía y se trasmitirá en vivo en 200 países, tendrá lugar el próximo miércoles 10 de julio. Además, se exhibirán anticipos de distintos estrenos, como la tercera temporada de Marvelous Mrs. Maisel y The boys and undone.

La compañía, que dirige Jeff Bezos, anunció de forma sorpresiva esta iniciativa en el marco de su aniversario número 25.

Taylor Swift viene preparando a sus seguidores para el lanzamiento de su nuevo álbum, Lover, que verá la luz el próximo 23 de agosto. Con sus últimos dos sencillos ya batió récords. Con la primera canción que habla sobre quererse uno mismo superó las 24 millones de visitas en las primeras 24 horas. Más tarde, dio a conocer el segundo single con el que dejó claro que no hay rispideces con Katy Perry. Juntas lanzaron "You need to calm down", un tema que, en el mes del orgullo, promueve la tolerancia hacia la comunidad LGTB.