The Driver Era llegará a la Argentina en 2020

La banda de los hermanos Lynch tocará en Vorterix

The Driver Era, el dúo musical alternativo de los hermanos Rocky y Ross Lynch, llega por primera vez a la Argentina para actuar el 25 de junio de 2020 en el Teatro Vorterix, producido por DF Entertainment y presentado por Flow Music Experience. Los tickets estarán a la venta a partir de mañana, a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados.

Los hermanos Ross y Rocky Lynch escriben, interpretan y producen todas sus canciones; su música estilísticamente impredecible interpreta una asociación romántica con una constante búsqueda del movimiento. La banda lanzó su álbum debut X en junio de este año, y acaba de lanzar dos nuevas canciones, "A Kiss" y "Forever Always".

Temas como "Feel You Now" y "Low" muestran la musicalidad que Ross y Rocky han perfeccionado a lo largo de los años en su banda R5. Fue durante la última gira mundial de esa banda cuando los dos hermanos comenzaron a soñar con un nuevo proyecto. Y lo bautizaron The Driver Era.

"Teníamos un montón de canciones que habíamos estado reuniendo por un tiempo", afirma Rocky Lynch. Aunque evitaron restringir su visión a cualquier sonido o estilo específico, el dúo estableció algunas intenciones firmes para la nueva banda: crear música sin limitaciones autoimpuestas y presionar siempre por la innovación musical.