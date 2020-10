The Police: 40 años de Zenyatta Mondatta, su disco consagratorio

Se cumplen 40 años de Zenyatta Mondatta, el disco que consagró a The Police; cuando terminaron la grabación emprendieron una gira que los trajo por primera vez a la Argentina Crédito: Shutterstock

"Hacer discos es realmente difícil. Este, en especial, sabíamos que iba a ser difícil. Los dos primeros fueron un desafío, el comienzo de una aventura. ¿Police va a conquistar el mundo? Era excitante, pero no había presiones. Acabábamos de empezar, no teníamos que mantener ningún standard. Ahora conquistamos el mundo y hay más responsabilidad. Estamos más nerviosos. Pero es algo inevitable y, a la vez, una presión muy fuerte". Con estas palabras, el baterista Stewart Copeland intentaba reflejar las sensaciones y el estado de situación que tanto a él como a sus compañeros, Sting y Andy Summers, los envolvía hacia fines de 1980 en una entrevista publicada en la edición 137 de la legendaria revista Pelo.

El tremendo suceso provocado por Outlandos d'amour, su álbum debut de 1978, y en especial por su inmediato sucesor, Regatta de blanc (1979), hicieron de The Police no sólo la banda del momento sino la más requerida del planeta a la hora de los conciertos en vivo. Su particular combinación de rock y reggae, algo que con el tiempo se convertiría en su "marca de fábrica", más la característica voz y la manera de tocar el bajo de Sting y las pinceladas de la guitarra de Summers, sumadas a la explosiva y por demás personal performance de Copeland desde la batería, provocaron el interés y la fascinación de multitudes cada vez más grandes, colocando al trío en un muy alto nivel de expectativas en torno a su tercer y esperado álbum.

Suele decirse que la tercera producción discográfica de todo artista o grupo reviste un perfil definitorio y marca el futuro de su carrera. Y The Police no era la excepción. Aunque, en su caso, y debido a la excelente recepción de sus dos discos anteriores, el desafío no consistía en alcanzar el éxito de una vez por todas (eso ya lo habían logrado a una velocidad asombrosa y poco frecuente) sino en buscar nuevos horizontes musicales sin alejarse demasiado de su estilo ni traicionar a los fans que lo habían llevado a la cima.

"Ahora podemos experimentar más y podríamos cambiar totalmente, pero defraudaríamos a un montón de gente", explicaba Copeland en aquel mismo reportaje. "Hay un sonido que la gente asocia con Police y quieren oír más de él. No los podemos abandonar. No es tan fácil experimentar. Tampoco es tan fácil ser comercial. Muchos hablan de venderse y ser demasiado comercial, como si fuera tan sencillo. No lo es, para nada".

El tercer disco es clave para una banda y vaya si lo fue para The Police Fuente: AP

Con este objetivo entonces, el grupo británico puso manos a la obra y encaró la grabación de su tercer álbum. Su idea inicial era regresar a Surrey Sound, el sitio donde había registrado sus dos trabajos previos pero, por cuestiones impositivas, debió abandonar Inglaterra, instalándose finalmente en los estudios Wisseloord de la ciudad holandesa de Hilversum. Allí, y otra vez bajo la producción de Nigel Gray y de la propia banda, The Police grabó los once temas que dieron vida a Zenyatta Mondatta.

De todos modos, la gestación del álbum se desarrolló en medio de incontables compromisos artísticos, en momentos en que la creciente popularidad lo obligó a no poder posponer innumerables shows y giras previstas de antemano. Los integrantes del grupo habían pensado en un primer momento que, alejándose un poco del "ojo de la tormenta", podrían cambiar de clima y trabajar con mayor tranquilidad. Pero las cosas no salieron como pensaron y, en medio de numerosas interrupciones, pudieron completar el disco cuyo resultado final, según la propia opinión del trío, fue un tanto confuso e inconexo.

Sin embargo, cuando el 3 de octubre de 1980 Zenyatta Mondatta vio la luz, recibió las mejores críticas por parte de la prensa especializada y del público, elevando a The Police a la categoría de leyenda. Por otro lado, y sin abandonar las historias escritas en primera persona por Sting, este álbum dio cuenta de un viraje lírico hacia cuestiones relacionadas con la pobreza ("Driven to Tears"), la guerra ("Bombs Away") y la política internacional, tendencia que alcanzaría una forma más definida en Ghost in the Machine, su siguiente trabajo discográfico, lanzado en 1981.

Gran parte del nuevo éxito alcanzado obedeció sin dudas a "Don't Stand so Close to me" y "De do do do, De da da da", dos canciones que rápidamente se transformaron en clásicos del grupo y llevaron al disco directo al primer puesto del ranking de álbumes del Reino Unido. Y como si eso no hubiera sido suficiente, The Police se alzó ese año con dos premios Grammy: Mejor Interpretación Rock de Dúo o Grupo Vocal por "Don't Stand so Close to me" y Mejor Interpretación Instrumental de Rock por "Behind my Camel".

Más allá de las muy buenas noticias generadas alrededor del lanzamiento de Zenyatta Mondatta, considerado poco tiempo después como su álbum consagratorio y en el que consolidó su estilo definitivo de enorme influencia en muchos futuros artistas, el grupo casi que no pudo disfrutar (y mucho menos analizar) aquel momento superlativo de su carrera. Y eso tiene su explicación: el mismo día en que culminó la grabación del álbum, dio comienzo a una nueva gira mundial que comenzó en Bélgica y que lo traería por primera vez a la Argentina en diciembre de 1980. Pero esa ya es otra historia.

