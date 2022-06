Tras la separación de Gerard Piqué, Shakira se muestra concentrada en el cuidado de su papá

Después de una temporada complicada, Shakira compartió en sus redes una buena noticia: la recuperación de su padre. La semana pasada la cantante colombiana, de 45 años, y el futbolista Gerard Piqué, de 35, anunciaron a través de un escueto comunicado conjunto que ponían fin a 12 años de relación. Unas semanas antes se había visto a la cantante en una ambulancia. Medios españoles aseguraron en ese entonces que Shakira había sido atendida por una crisis de ansiedad. Ella utilizó las redes sociales para desmentirlo y afirmar que estaba acompañando a su padre, William Mebarak, de 90 años, tras haber sufrido “una caída importante”.

Cinco días más tarde, la artista oriunda de Barranquilla volvió a sus redes para anunciar que su padre se encuentra en casa y que ha iniciado su recuperación.

“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió Shakira en sus perfiles de Instagram y Twitter junto a un video en el que se la puede ver pasando carteles con palabras mientras su padre las lee en voz alta. El vídeo fue grabado en la que supo ser la casa de la pareja, en una exclusiva urbanización de Esplugues de Llobregat. De fondo, tras el ventanal, se puede apreciar una solitaria portería. Según apuntan medios catalanes, Piqué ha abandonado el domicilio familiar y reside en un piso de su propiedad, en la ciudad de Barcelona.

Estas son las primeras imágenes personales que la cantante comparte desde que se hizo pública esa ruptura hace escasos días. Desde entonces, en sus perfiles sociales había primado el silencio; de hecho, el único tema del que hablaba era el profesional. De ahí que también haya recibido millones de Me gusta (en concreto, más de seis millones en menos de un día en Instagram) y cientos de comentarios, en general cargados de cariño por parte de sus seguidores. Sus redes sociales se han limitado en las últimas semanas (y en especial en los últimos días, en los que se han observado con especial interés) a promocionar dos proyectos que demuestran su buen momento profesional: el lanzamiento de la canción Te Felicito, junto a Rauw Alejandro y su participación en el programa Dancing with Myself, de la cadena norteamericano NBC. Pero de forma paralela la cantante ha sido protagonista por otros eventos menos agradables.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona rechazaba el recurso de Shakira y la dejaba a un paso del banquillo por defraudar por 14,5 millones de dólares a la Hacienda española. El juez sostiene que, entre 2012 y 2014, la cantante era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar sus impuestos, cosa que no hizo. Shakira sostiene que durante esos años residió en Bahamas.

Además, estos días la colombiana también se enfrenta a su mediática separación de Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha. La pareja se conoció unos meses antes del Mundial de Sudáfrica de 2010, donde ella interpretó la canción oficial del evento, la famosa Waka Waka. Él formaba parte de la selección española, que se convirtió entonces en campeona del mundo, y ahí su relación se estrechó. La cantante oficializó la relación en su cuenta de Twitter en marzo de 2011, con la frase: “Les presento a mi sol”. Posteriormente le dedicó la canción “Me enamoré”, en la que relataba cómo se conocieron. De hecho, el futbolista aparecía en el videoclip. A pesar de sus dos hijos y de llevar juntos más de una década, la pareja nunca decidió casarse, ya que, aseguraban, no les hacía falta.

Durante todos los años que permanecieron en pareja, se mostraron felices y unidos en viajes, casamientos y en la comodidad de su hogar. Las señales de crisis, fue advertida por muchos fanáticos quienes analizaron la letra de la última canción de la artista. Ella misma explicaba en el programa This Morning el significado de “Te felicito”. “Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, dijo la conductora del ciclo.

A lo que Shakira contestó: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres (...).Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”.

Luego, la periodista se detuvo sobre una escena en la que se ve la cabeza de un hombre en el interior de un refrigerador: “¿Qué buscabas?”, le preguntó. Y Shakira respondió: “Finalmente quería encontrar la verdad”.